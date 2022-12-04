إندونيسيا ترفع حالة التحذير من ثوران بركان «سيميرو» لأعلى مستوى

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أعلنت السلطات الإندونيسية، أنها قررت رفع حالة التحذير من ثوران بركان سيميرو إلى أعلى مستوى.

التلفزيون الياباني ثوران البركان يؤدي لتسونامي

في الوقت نفسه، حذر التلفزيون الياباني، من أن ثوران البركان في جزيرة جاوة الإندونيسية يمكن أن يتسبب في موجات مد عاتية «تسونامي» تضرب البلاد.

اليابان تحذر من موجات تسونامي محتملة

وأكدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن بركان جبل سيميرو ثار صباح اليوم، وأنه بسبب البركان من المحتمل أن يضرب تسونامي أي جزء من اليابان.

وأشارت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى أنه إذا وصل تسونامي إلى اليابان، فقد يضرب المناطق الساحلية من الجزر في محافظة أوكيناوا.

زلزال قوي يضرب جزيرة جاوا الإندونيسية

يأتي هذا بعدما ضرب زلزال قوي جزيرة جاوا الإندونيسية، أمس، مما أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل.

الزلزال بلغت قوته 6.4 درجة

وحسب وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية، فإن قوة الزلزال بلغت 6.4 درجة، حيث هز المباني في العاصمة جاكرتا، مشيرة إلى أن الزلزال تسبب في اهتزاز المباني، ما دفع السلطات لتحذير السكان بالقرب من مركز الزلزال للحذر من توابع محتملة للزلزال الذي هز البلدة نفسها التي دمرها زلزال الشهر الماضي خلف أكثر من 330 قتيلاً.

وفي مثل هذا الشهر من العام الماضي، ثار بركان جبل سيميرو، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 48 شخصًا وإصابة العشرات.

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