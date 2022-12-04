توجيه عاجل من «المرور» للطلاب مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني

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أصدرت الإدارة العامة للمرور، توجيهًا مهمًا للطلاب والطالبات مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أنها توجه الطلاب والطالبات بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات المتعلقة بركوب الحافلات.

الالتزام بإرشادات ركوب الحافلات تحافظ على سلامة الجميع

وأكدت أن الالتزام بالتعليمات والإرشادات المتعلقة بركوب الحافلات يسهم في زيادة وعيهم ويعزز السلامة المرورية أثناء تنقلاتهم.

اليوم.. انطلاق الفصل الدراسي الثاني

وانطلق اليوم، الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية، والذي يستمر لمدة 3 أشهر، حتى يوم الخميس الموافق 2-3-2023م ويتخلله 3 إجازات.

وأعلنت وزارة التعليم عن عودة طلاب وطالبات جميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي إلى مقاعدهم الدراسية، اليوم الأحد.

الوزارة تتابع عبر اللجان الإشرافية المختصة

‏‎وأضافت الوزارة أنها تتابع عبر اللجان الإشرافية المختصة والزيارات الميدانية من قبل مسؤولي إدارات ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات الاستعداد لاستكمال العملية التعليمية في بداية الفصل الدراسي الثاني، والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة، واستكمال أعمال الصيانة، وتوافر الأدوات والتجهيزات اللازمة لبداية فصل دراسي جديد.

التكامل والشراكة مع أولياء الأمور

‏‎وأكدت وزارة التعليم على التكامل والشراكة مع أولياء الأمور في دعم انتظام العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني، وحرصهم على استكمال أبنائهم رحلتهم التعليمية.

منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات

وأشارت إلى أن الفصل الدراسي الثاني انطلق وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات اللازمة التي عملت عليها وزارة التعليم، وكان العام الدراسي الأول، انطلق بمدارس المملكة، في 28 أغسطس الماضي، قبل أن يؤدي الطلاب الاختبارات وينتهي الفصل الدراسي الأول ويحصلون على الإجازة.

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