الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تنبيه مهم من حساب المواطن للمتزوجين حديثًا
هاشتاق «شعورك بكلمة» يتصدر التريند.. ومغردون: الحياة ما فيها إعادة
هذه العقوبة تنتظر الأبناء في حال إصدار تصاريح سفر عبر «أبشر» دون علم الآباء
«الفوزان» يوجه نصيحة جامعة نافعة للطلاب مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني
مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.. «البدايات الجديدة» يتصدر تويتر المملكة
واقعة غريبة.. استخراج دودة بطول 12 سم من وجه امرأة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تنبيه مهم من حساب المواطن للمتزوجين حديثًا

تنبيه مهم من حساب المواطن للمتزوجين حديثًا

تنبيه مهم من حساب المواطن للمتزوجين حديثًا
٠٩:١٣:٤٣ ص، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير

دعا برنامج “حساب المواطن”، المتزوجين حديثًا إلى تحديث بياناتهم في البرنامج، في حال تم تحديثها في الأحوال المدنية.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، ردًا على سؤال لأحد المستفيدين حول إضافة زوجته الوافدة.

وأوضح حساب المواطن أنه “في حال تم تحديث البيانات في الأحوال المدنية، لابد من تغيير الحالة الاجتماعية إلى متزوج عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب – بيانات العامة) والضغط على أيقونة حفظ والتوجه إلى (بيانات التابعين) وإضافة الزوجة كتابع والضغط على أيقونة حفظ ثم تقديم الطلب عن طريق أيقونة (المراجعة)”.

ومؤخرًا، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

دفعة نوفمبر

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع قبل نحو 3 أسابيع، 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد.

وبذلك أصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

اقرأ أيضًا:

حساب المواطن: إيقاف الدعم فورًا في 3 حالات واسترداد ما تم صرفه

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم الحالة الاجتماعية المتزوجين حساب المواطن

مواد ذات صلة

المزيد
خدمة اليوم.. 4 خطوات للاستعلام عن الغرامات لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

خدمة اليوم.. 4 خطوات للاستعلام عن الغرامات لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

٠٧:٣٨ ص، الأحد، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
5 توصيات لأهالي منطقة عسير تسهم في إيصال الكهرباء إلى المنازل

5 توصيات لأهالي منطقة عسير تسهم في إيصال الكهرباء إلى المنازل

١٠:٥٧ م، السبت، ٠٧ مارس ٢٠١٥
قائد الجيش التايلاندي يعلن انقلاباً عسكرياً في البلاد

قائد الجيش التايلاندي يعلن انقلاباً عسكرياً في البلاد

٠٢:١١ م، الخميس، ٢٢ مايو ٢٠١٤
«العمل»: لا تعويض عن إجازة اليوم الوطني هذا العام

«العمل»: لا تعويض عن إجازة اليوم الوطني هذا العام

٠٨:٢٠ ص، الأثنين، ٢٤ أغسطس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *