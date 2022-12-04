تنبيه مهم من حساب المواطن للمتزوجين حديثًا

تواصل- فريق التحرير

دعا برنامج “حساب المواطن”، المتزوجين حديثًا إلى تحديث بياناتهم في البرنامج، في حال تم تحديثها في الأحوال المدنية.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، ردًا على سؤال لأحد المستفيدين حول إضافة زوجته الوافدة.

وأوضح حساب المواطن أنه “في حال تم تحديث البيانات في الأحوال المدنية، لابد من تغيير الحالة الاجتماعية إلى متزوج عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب – بيانات العامة) والضغط على أيقونة حفظ والتوجه إلى (بيانات التابعين) وإضافة الزوجة كتابع والضغط على أيقونة حفظ ثم تقديم الطلب عن طريق أيقونة (المراجعة)”.

ومؤخرًا، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

دفعة نوفمبر

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع قبل نحو 3 أسابيع، 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد.

وبذلك أصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

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