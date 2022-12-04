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«الفوزان» يوجه نصيحة جامعة نافعة للطلاب مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني

«الفوزان» يوجه نصيحة جامعة نافعة للطلاب مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني

«الفوزان» يوجه نصيحة جامعة نافعة للطلاب مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني
٠٨:٤٥:٣٨ ص، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني وعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، وجّه فضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، نصيحة مهمة للطلاب والطالبات.

وسائل التواصل مضيعة للوقت

وأوضح على موقعه الرسمي، أنه يوصي الطلاب بتقوى الله تعالى وحفظ أوقاتهم على ما تهيّؤا له من الطلب في مختلف المراحل، وأن يحذروا من الفتن والشرور على وسائل التواصل الحديثة؛ لأنها قواطع للوقت، ويُنشر فيها ما يُسمم الأفكار.

على المعلمين والمعلمات القيام بأداء الأمانة

وأضاف أنه على الطلاب وأهليهم وأصحاب البيوت وعلى المعلمين والمعلمات أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن ينصحوا لطلابهم وطالباتهم في إلقاء الأفكار الصحيحة المتمشية مع الكتاب والسنة وما تسير عليه البلاد من سيرة حسنة، عليهم أن يحفظوا أوقات الطلاب فيما ينفعهم، لأن المتعلم أداة بيد المعلم، كيفما يوجهه، فعلى المعلمين والمعلمات القيام بأداء الأمانة الملقاة على عواتقهم.

على المعلمين أن يكونوا عند حسن الظن

وأشار إلى أن أولياء الأمور سلموا أولادهم لهؤلاء المعلمين ووثِقوا بهم، فهم أمانةٌ بأعناق هؤلاء المعلمين وعليهم أن يتقوا الله ويكونوا عند حسن الظن؛ ظن المجتمع بهم، وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم من التوجيه والنُصحِ والإرشاد وإخلاص النية لله فإنهم هم الموجهون وهم القدوة، وهم مؤتمنون على الطلاب.

تحذير الأولاد من الأفكار الدخيلة

وشدد على المعلمين أن يحذروا الأولاد من الأفكار الدخيلة ومما يغير توجهاتهم، وأن يصونوا أفكار الأولاد من دخول الأباطيل التي تُنشر هنا وهناك لتُسمم أفكار أبناء المسلمين، وأن يكونوا موجهين مرشدين، وأن يكونوا قدوةً لطلابهم بالصدق والأمانة والإخلاص وحفظ الأوقات وعدم إضاعة الأوقات فيما يتعارض مع دينهم، ومع أمن وطنهم، ومع كلُ ما يُخل بأمن المجتمع.

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