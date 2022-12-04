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هاشتاق «شعورك بكلمة» يتصدر التريند.. ومغردون: لا تلجأ للخلق وليكن الله ملاذك

هاشتاق «شعورك بكلمة» يتصدر التريند.. ومغردون: لا تلجأ للخلق وليكن الله ملاذك

هاشتاق «شعورك بكلمة» يتصدر التريند.. ومغردون: لا تلجأ للخلق وليكن الله ملاذك
٠٩:١٠:٤٨ ص، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “#شعورك_بكلمة” التريند في المملكة صباح اليوم، فيما تداول مغردون آلاف التغريدات التي تصف حالهم في تلك اللحظات.

التقرب إلى الله بالدعاء والابتهال

كما نشر البعض عددًا من الأدعية والابتهالات متضرعين بها إلى الله عز وجل، مؤكدين أن هذا هو حالهم مع الله وأن الدعاء والتقرب إليه أسمى أمانيهم.

وقالت مغردة في تداولها للهاشتاق: “اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم عليَّ نعمتك وعافيتك وسترك في الدُنيا والآخرة”.

وأضافت أخرى: لن يشعرَ أحدٌ بما تشعُرُ به ، حتّى لو أمضَيتَ ساعاتٍ تَشرحُ لهم ‎#شعورَك ، إيّاك أن تلجأَ لِـ صدورِ الخلقِ لِـ تنفُضَ عن نفسِك غبارَ الكتمانِ ، فَـ صدورُهم أضيقُ مِن أن تتحمّلَ زفراتِك ، لِـ يكنْ اللهُ ملاذَك ، فَـ اللهُ يُحِلّ على صدرِك بَردَ الاطمئنان.

ودعا آخر إلى العيش بتفاؤل والاستماع بكل الأوقات، قائلاً: عيشوا اللحظة الحُلوه واغمُروها بكل مشاعركم.. الحياة ما فيها إعادة.

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#شعورك_بكلمة أخبار السعودية الآن التفاؤل التقرب إلى الله الدعاء السعودية الآن هاشتاق

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