هذه العقوبة تنتظر الأبناء في حال إصدار تصاريح سفر عبر «أبشر» دون علم الآباء

تواصل- فريق التحرير

كشف خبيران قانونيان أن دخول الأبناء إلى نظام “أبشر” دون علم آبائهم (أصحاب الحساب)، بغرض إصدار تصاريح السفر، من قضايا انتحال شخصية الغير مُجرّم في النظام الجزائي، ويوجب الحبس مدة تصل لـ5 سنوات.

وكانت الإجراءات الجديدة بينت أن خدمة اشتراطات الوالدين بشأن أخذ موافقتهما، تتيح تحديد مدى موافقة الطرف الآخر (والد أو والدة الأبناء)، على إنجاز بعض خدمات الجوازات لأفراد الأسرة ممن هم دون 18 عامًا.

عقوبات رادعة

وقال المستشار القانوني سلمان الرمالي لصحيفة “عكاظ”، إن عقوبات المادة الثامنة من نظام التزوير تنص على أن من زور محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة، يعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال”.

وأضاف أن العقوبة رادعة لمقدمي ومستخدمي المعلومات غير الصحيحة في نظام «أبشر»، وينعقد الاختصاص فيها للدوائر الجزائية في المحاكم.

من جانبه، قال المحامي يوسف السيحاني، إن عقوبة التزوير الإلكتروني والرقمي تعادل 7 أضعاف التزوير الورقي، إذ شدد نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/‏‏18 بتاريخ 8/‏‏ 3/‏‏ 1428 على أن عقوبة تزوير السجلات والتواقيع الإلكترونية وشهادات التصديق الرقمية أو استعمال ذلك مع العلم بالتزوير، تتضمن السجن مدة قد تصل لـ5 سنوات، وغرامة قد تصل لـ5 ملايين ريال، مع التشهير ومصادرة الأجهزة.

موافقة أحد الأبوين

وتشترط إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي من خدمة “أبشر” لمن هم دون 18 عامًا، موافقة أحد الأبوين على إصدار الجواز، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الإخوة الذين بلغوا سن 21 عامًا، بموجب صك حصر الورثة أو من يفوضه النظام.

كما أنه يشترط لسفر الأبناء ممن هم دون سن 18 عامًا موافقة أحد الأبوين، إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، أو من يفوضه النظام.

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