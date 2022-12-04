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واقعة غريبة.. استخراج دودة بطول 12 سم من وجه امرأة
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واقعة غريبة.. استخراج دودة بطول 12 سم من وجه امرأة

واقعة غريبة.. استخراج دودة بطول 12 سم من وجه امرأة

واقعة غريبة.. استخراج دودة بطول 12 سم من وجه امرأة
٠٨:٣٠:١٧ ص، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن الجراحون في مستشفى بمقاطعة موسكو من استخراج دودة استقرت في خد امرأة عمرها 51 عامًا، بعد لدغة بعوض، وفقًا لروسيا اليوم.

اشتبه الأطباء في البداية بوجود ورم حميد في منطقة الخد، وقرروا استئصاله. ولكنهم فوجئوا عندما أجروا شقًا في المكان بوجود رأس دودة في الخد.

كبسولة بداخلها دودة معوية

وقال الدكتور سيرغي غريفتسيف، رئيس قسم جراحة الوجه والفكين: “وجدنا هناك كبسولة فيها دودة معوية وتسبب نشاطها الحيوي في حدوث التهاب وحركتها تسببت في حكة مستمرة، أزلنا الكبسولة من الخد وأخرجنا منها دودة طولها 12 سم، وبعد ذلك خيطنا الشق”.

من جهتها، قالت الدكتورة أولغا شوبو، المدير العلمي لشبكة Grand Clinic للتأهيل المناعي وعيادات الطب الوقائي، تنسب هذه الحالة إلى الحالات الفريدة في الممارسة الطبية في روسيا. وأوضحت أن داء الديدان الطفيلية تصيب الحيوانات والبشر، وتظهر غالبًا نتيجة تناول اللحوم والأسماك غير المعالجة والخضراوات غير المغسولة. والطيور البرية تسهم في انتشار هذه الأمراض الطفيلية.

وأضافت: عادة ما تنتقل العدوى الطفيلية بعد لدغة الحشرات في البلدان الاستوائية وشبه الاستوائية. فمثلا لدغة ذباب الرمل تسبب الإصابة بداء الخيطيات (داء الفيلاريا)، حيث يعاني المصاب به – في الأطراف السفلية غالبًا – من حكة وطفح جلدي لمدة ستة أشهر.

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الكلمات الدلالية:
استخراج دودة الإصابة دودة مقاطعة موسكو موسكو

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