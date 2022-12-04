بعد زلزال إندونيسيا.. اليابان تُحذر من خطر حدوث موجات «تسونامي»

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حذرت الأرصاد الجوية اليابانية، من خطر حدوث موجة تسونامى يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار قد تغمر مناطق ساحلية فى البلاد.

ارتفاع الموج قد يصل إلى 3 أمتار

وأوضحت أن ارتفاع الموج قد يصل إلى 3 أمتار، محذرة من بلوغ الـ «تسونامى» بعض الجزر بالمحيط الهادئ، وذلك بسبب زلزال قوي ضرب الجزر الإندونيسية.

زلزال قوي يضرب جزيرة جاوا الإندونيسية

يأتي هذا بعدما ضرب زلزال قوي جزيرة جاوا الإندونيسية، أمس، مما أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل.

وحسب وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية، فقد بلغت قوة الزلزال 5.7 درجة على مقياس ريختر، ووقع على عمق 112 كيلومترًا، وكان مركزه يقع على بعد 18 كيلومترًا جنوب شرقي مدينة بنجار في جاوا الغربية.

الزلزال بلغت قوته 6.4 درجة

ووفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن قوة الزلزال بلغت 6.4 درجة، حيث هز المباني في العاصمة جاكرتا.

إصابة شخص تم نقله إلى المستشفى

وأكدت الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث، إصابة شخص تم نقله إلى المستشفى، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أخرى أو أضرار جسيمة.

الزلزال تسبب في اهتزاز المباني

وأشارت إلى أن الزلزال تسبب في اهتزاز المباني، ما دفع السلطات لتحذير السكان بالقرب من مركز الزلزال للحذر من توابع محتملة للزلزال الذي هز البلدة نفسها التي دمرها زلزال الشهر الماضي خلّف أكثر من 330 قتيلاً.

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