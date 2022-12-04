بالفيديو.. تحذير مهم لمحبي الرحلات والتنزه والسفر: خطر في الصحراء

تواصل – فريق التحرير:

وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحذيرًا مهمًا للعوائل من محبي الرحلات والتنزه والسفر والذي يصطحبون أبناءهم إلى البر في رحلاتهم، من أن هناك أراضٍ بها آبار عميقة غائرة مكشوفة وبلا غطاء.

تحذير الأهالي من خطر الآبار الغائرة

وفي مقطع فيديو نشره على حسابه في «تويتر»، قال المتخصص في الموارد البشرية، على البلوي، إن هناك خطرًا يهدد حياة الكثيرين وهو خطر الآبار الغائرة المنتشرة في بعض الأراضي، والتي تركها أصحابها دون غطاء، ما قد يكون بمثابة الفخ الذي يقع فيه الناس وخاصة الأطفال دون أن يدروا.

وأوضح أنه على الأهالي توخي الحذر والحيطة عند خروجهم للبر مع أولادهم، من مثل هذه الآبار العميقة التي ربما يقع فيه الصغار أثناء تجولهم في البرية مع عائلاتهم.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، انتشارًا للآبار العميقة والغائرة وبدون أي غطاء، في مساحات واسعة من الأراضي التي تركها أهلها وصارت مهجورة منذ زمن بعيد، حيث تكون مختفية وسط النباتات الصحراوية ولا ينتبه إليها الأهالي وبالأخص الأطفال الذي يخرجون في رحلات البر ويمرحون دون أن يخطر ببالهم وجود مثل هذا الخطر الداهم.