10 % تراجعًا في الصفقات العقارية.. وهذه أكثر المناطق انخفاضًا

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سجلت الصفقات العقارية تراجعًا خلال شهر نوفمبر من العام الحالي بنسبة 10% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وذلك على خلفية تطبيق التنظيمات الجديدة المتعلقة بكود البناء السكني والتصاريح البلدية، وارتفاع أسعار الفائدة، والركود العالمي.

وسجلت 4 مناطق رئيسة هي (الرياض – مكة المكرمة – الشرقية – المدينة المنورة) تراجعًا في صفقاتها خلال نوفمبر 2022، وانخفضت الصفقات في الرياض إلى 3117 صفقة مقابل 8294 في نوفمبر2021، ومكة المكرمة من 4381 صفقة خلال إلى 2406 صفقة الشهر الحالي، وفي المدينة المنورة من 969 إلى 501 صفقة، والمنطقة الشرقية من 3047 مقابل 1750 صفقة نوفمبر الحالي.

التمويل العقاري السكني

وسجل التمويل العقاري السكني خلال الربع الثالث من العام الجاري انخفاضًا سنويًا وصلت نسبته إلى 12.7% للربع الخامس على التوالي، واستقر عند 30.6 مليار ريال، وهو أدنى مستوى منذ الربع الأول من 2020، كما سجل انخفاضًا سنويًا على مستوى إجمالي عدد العقود التمويلية 16.1% للربع السادس على التوالي، متراجعًا إلى ما دون 39 ألف عقد تمويلي كأدنى مستوى ربع سنوي لتلك العقود التمويلية منذ الربع الرابع لعام 2019.

وأظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء الخاصة بالرقم القياسي لأسعار المستهلك ومتوسطات أسعار السلع والخدمات بنهاية أكتوبر الماضي، تباطؤ معدل التضخم إلى 3% مقارنة بمعدله خلال الشهر الأسبق3.1%.

الإيجار المدفوع للسكن

كما سجل الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن ارتفاعه السنوي للشهر الثامن على التوالي بنسبة وصلت إلى 3.7 %، أما على مستوى التغيرات الشهرية في متوسطات أسعار بعض المواد الإنشائية للفترة نفسها، فقد تباين أداؤها خلال الشهر الماضي.

و سجل المتوسط الشهري لسعر الأخشاب والحديد ارتفاعا شهريا بنسبة 3.3 %، و2.9 % على التوالي، مقابل انخفاض المتوسط الشهري لسعر الكيابل والخرسانة الجاهزة بنسبة 2.7 %، وبنسبة 0.1% على التوالي، في حين استقر المتوسط الشهري لسعر الأسمنت عند مستواه المسجل خلال سبتمبر الماضي دون أي تغيير.

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