بدء الفصل الدراسي الثاني.. تعرّف على مواعيد الإجازات المطوّلة

تواصل- فريق التحرير

انطلق، اليوم الأحد، الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية، والذي يستمر لمدة 3 أشهر، حتى يوم الخميس الموافق 2-3-2023م ويتخلله 3 إجازات.

وأعلنت وزارة التعليم عودة طلاب وطالبات جميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي إلى مقاعدهم الدراسية، اليوم الأحد.

بدء الفصل الدراسي الثاني

وقالت الوزارة، في بيان لها: “‏‎يعود طلاب وطالبات جميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي، إلى مقاعدهم الدراسية الأحد 1444/5/10هـ مع بداية الفصل الدراسي الثاني؛ لاستكمال عامهم الدراسي ومواصلة تحصيلهم العلمي”.

‏‎وتتابع وزارة التعليم عبر اللجان الإشرافية المختصة والزيارات الميدانية من قبل مسؤولي إدارات ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات الاستعداد لاستكمال العملية التعليمية في بداية الفصل الدراسي الثاني، والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة، واستكمال أعمال الصيانة، وتوافر الأدوات والتجهيزات اللازمة لبداية فصل دراسي جديد.

‏‎وأكدت وزارة التعليم على التكامل والشراكة مع أولياء الأمور في دعم انتظام العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني، وحرصهم على استكمال أبنائهم رحلتهم التعليمية.

إجازات الفصل الدراسي الثاني

ووفقًا لـ “التقويم الدراسي للعام 1444هجرية”:

تبدأ أول إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الأحد 24 – 5-1444 هجرية الموافق 18 – 12- 2022 .

ثم إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الأحد والاثنين، 22 و23-6- 1444 هجرية، الموافق 15 و16-1- 2023.

وإجازة يوم التأسيس الموافق الأربعاء والخميس 2 و3 – 8-1444 هجرية الموافق 22 و23 – 2- 2023.

إجازة الفصل الدراسي الثاني

وتبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني بنهاية يوم الخميس الموافق 10 – 8 – 1444 هجرية الموافق 2 – 3- 2023.

وينطلق الفصل الدراس الثاني وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات اللازمة التي عملت عليها وزارة التعليم.

وكان العام الدراسي الأول، انطلق بمدارس المملكة، في 28 أغسطس الماضي، قبل أن يؤدي الطلاب الاختبارات وينتهي الفصل الدراسي الأول ويحصلون على الإجازة.

الطابور الصباحي في الفصل الدراسي الثاني

وخلال الفصل الدراسي الأول حددت وزارة التعليم موعد طابور الصباح وفقًا لكل منطقة وما يناسبها ويناسب البيئة الخاصة بها، وهو ما يستمر بالفصل الدراسي الثاني وجاءت المواعيد كالتالي:

1 – الرياض الساعة 6:15 صباحًا.

2 – الجوف 7 صباحًا.

3 – تبوك 7 صباحًا.

4 – حائل للبنبن 7 صباحًا وللبنات 6:45 صباحًا.

5 – من بداية شهر رمضان المقبل سيكون الطابور الساعة 9 صباحًا.

6 – من بعد إجازة العيد، وفي شهر شوال يبدأ طابور الصباح الساعة السادسة والربع صباحًا.

اقرأ أيضًا:

مع بداية الفصل الدراسي الثاني.. نصائح مهمة من «التعليم» للطلاب والطالبات

3 إجازات مطولة وإجازة يوم التأسيس.. انطلاق الفصل الدراسي الثاني غدًا (كل ما تريد معرفته)