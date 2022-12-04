3 أهداف لإجراء المسح البيئي في عسير

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كشفت «هيئة تطوير منطقة عسير» عن استقطاب بيوت خبرة متخصصة لدراسة المسح البيئي الشامل لمنطقة عسير.

ويهدف المشروع إلى:

1 – جمع المعلومات البيئية الشاملة في نطاق مناطق التطوير ضمن إستراتيجية الهيئة لتطوير المنطقة.

2 – تحليل الوضع الراهن في المنطقة والتهديدات البيئية.

3 – تحديد فرص التنمية المقترحة، ثم وضع إستراتيجية ومبادرات محور الارض والحفاظ على الطبيعة واستدامتها.

وستشمل الدراسة موارد المياه، الغابات، الغطاء النباتي والزراعة، التنوع الحيوي والحياة الفطرية، إدارة النفايات، البيئة الساحلية والبحرية، التنمية الريفية، الطاقة المتجددة، التغير المناخي وجودة الهواء، الأمن الغذائي، السياحة البيئية، المخاطر البيئية، التصحر، ورأس المال الطبيعي.

يُذكر أن منطقة عسير تشهد حراكًا تنمويًا في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والزراعية والسياحية.. وتعد المنطقة الأولى سياحيًا على مستوى المملكة.

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