للجالسين على المكاتب.. 4 نصائح لتجنب التهاب المفاصل

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أوصت ناتالي مارش، أخصائية العلاج الطبيعي، أنه يمكن التخفيف أو تجنب آلام المفاصل للجالسين على المكاتب عبر 4 نصائح تتمحور حول الحركة والتمارين الرياضية.

وقالت إن تدريب الحركة والقوة “أكثر أهمية” عندما يتعلق الأمر بالوقاية من التهاب المفاصل ومشاكل المفاصل الأخرى، وفق موقع “إكسبريس”.

4 نصائح لتجنب التهاب المفاصل

ووفق أخصائية العلاج الطبيعي، فإن النصائح الأربع هي:

1 – المشي 10000 خطوة يوميًا.

2 ـ 150 دقيقة من التمارين الهوائية في الأسبوع وتدريب القوة مرتين في الأسبوع.

3 – القيام بتمارين تعمل على تقوية عضلاتك حتى تحمي مفاصلك.

4 – الجلوس في وضع مستقيم – الشاشة والكرسي على ارتفاع مثالي.

وأشارت إلى أن هذه التمارين ستقلل من خطر الإصابة باضطرابات العضلات والعظام مثل آلام الظهر وآلام الرقبة، بالإضافة إلى التهاب المفاصل أيضًا في وقت لاحق من الحياة.

وبينت أن تدريب القوة لا يعني دائمًا رفع الأوزان الثقيلة أيضًا، يمكن ببساطة رفع أطفالك للعب معهم أو أي نوع من المقاومة التي تشعر بالراحة معها.

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