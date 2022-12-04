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منها حائل والمدينة.. «الأرصاد» يتوقع تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق

منها حائل والمدينة.. «الأرصاد» يتوقع تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق

منها حائل والمدينة.. «الأرصاد» يتوقع تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق
٠٧:٢٢:٠٠ ص، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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واصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، وتكون من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية «رفحاء»، والمنطقة الشرقية «حفر الباطن».

سحب رعدية ممطرة

 في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

تكوّن الضباب ساعات الصباح الباكر

 كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية والجوف وتبوك والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

الخليج العربي

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 25 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر، وحالة البحر خفيف الموج.

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