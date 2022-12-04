الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
انطلاق برنامج زيارة الأماكن المقدسة لشباب الدول العربية
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انطلاق برنامج زيارة الأماكن المقدسة لشباب الدول العربية

انطلاق برنامج زيارة الأماكن المقدسة لشباب الدول العربية

انطلاق برنامج زيارة الأماكن المقدسة لشباب الدول العربية
٠٣:٣٢:٠١ ص، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

انطلقت السبت فعاليات برنامج زيارة الأماكن المقدسة بالمملكة لشباب الدول العربية، الذي يتضمن زيارات لكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وتقيمه وزارة الرياضة ممثلة بوكالة الرياضة والشباب، بمشاركة 100 شخص من 16 دولة، إضافةً إلى وفد من جامعة الدول العربية.

ويهدف البرنامج الممتد حتى 12 ديسمبر الجاري إلى زيارة المشاعر المقدسة في مكة والمدينة، وكذلك زيارة محافظة جدة، والتعرف على الأماكن التاريخية، إلى جانب معرفة جهود المؤسسات الخيرية والتنموية ومشاهدة المعالم الحضارية.

وسيتضمن البرنامج المقام في مكة المكرمة والمستمر حتى 6 ديسمبر الجاري إلى زيارة معرض الوحي، ومشروع تعظيم البلد الحرام، ومتحف منتجع الروحاء، وجولة المسار السياحي التاريخي، إلى جانب قطار المشاعر وبرج الساعة، ومشروع هدية الحاج والمعتمر، ومجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة الشريفة، والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمدينة المنورة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

فيما سيكون برنامج الزيارات في المدينة المنورة، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر، ويتمثل بزيارة الروضة الشريفة ، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومحطة قطار الحجاز، ومتحف عمارة المسجد النبوي، ومتحف السيرة النبوية، على أن تكون الوجهة الأخيرة نحو جدة من 10 إلى 12 ديسمبر، وستشهد الحفل الختامي وتكريم المشاركين.

الكلمات الدلالية:
الأماكن المقدسة المدينة المنورة شباب الدول العربية مكة المكرمة

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