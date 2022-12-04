الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عدد من مسلحي ميليشيا الحوثي

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة عدد من مسلحي ميليشيا الحوثي، في هجوم شنه على مواقع الجماعة غربي مدينة تعز.

وأوضح المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، في بيان على “فيسبوك”: “أن وحدة خاصة من الجيش تمكنت من اختراق مواقع الحوثيين في قطاع الضباب، وقتل وجرح عدد من المسلحين”.

وأشار المركز، في بيانه، إلى أن الوحدة الخاصة تمكنت من العودة إلى مواقعها سالمة.

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وكانت “ألوية العمالقة” في اليمن، قد أعلنت في وقت سابق أن ميليشيا الحوثي استهدفت بالطيران المسير مسجدا جنوب محافظة الحديدة ما أدى إلى مقتل شخص وجرح آخرين.

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