هل يمكن تجديد العقد تلقائياً دون موافقة الأطراف؟ شبكة «إيجار» تجيب

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن خدمة “التجديد التلقائي” تتيح تجديد العقد دون موافقة الأطراف في حالة تفعيلها.

وأكدت الشبكة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه في حال التجديد العادي للعقد لا بد من موافقة المُستأجر على تجديد العقد.

وتابعت شبكة إيجار، أنه في حال كان العقد “سنداً تنفيذياً” يمكن حينها المطالبة المالية عن طريق محكمة التنفيذ، لكن في حال لم يكن العقد “سنداً تنفيذياً” فتكون المطالبة عن طريق المحكمة العامة.

يذكر أن لائحة التصرف في عقارات الدولة سمحت، للهيئة العامة لعقارات الدولة التصرف في العقارات من خلال التخصيص والتأجير والاستثمار والبيع أو المعاوضة، على أن يتم زيادة الأجرة في حالات التمديد بين 5 – 10% حسب الفترة الزمنية.

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ويمكن استثمار عقارات الدولة من خلال الصناديق الاستثمارية، أو الدخول – بنفسها أو من خلال شركة تؤسسها – في شراكات مع الغير، ومن صورها اتفاقيات شراكة أو تأسيس شركة مع مستثمر يكون فيها عقار الدولة هو قيمة مساهمة الهيئة، أو تأسيس شركة بمساهمة من الهيئة والغير، مع منح هذه الشركة حق الاستثمار أو التطوير لعقارات الدولة.

وأشارت اللائحة إلى أن التصرفات في عقارات الدولة تطرح في منافسة عامة عدا ما استثني منها وفقاً لأحكام اللائحة، ويمنح جميع المستثمرين الراغبين في التعامل مع الهيئة، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل، فرصًا متساويةً ويعاملون على قدم المساواة.

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