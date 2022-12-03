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الجدول الأسبوعي لأئمة المسجد النبوي

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الجدول الأسبوعي لأئمة المسجد النبوي

الجدول الأسبوعي لأئمة المسجد النبوي

الجدول الأسبوعي لأئمة المسجد النبوي
٠٢:٤٨:٣٥ ص، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشر الحساب الرسمي لـ “شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي” عبر موقع “تويتر” الجدول الأسبوعي لأئمة المسجد النبوي خلال الفترة من يوم الأحد 10 جمادى الأولى إلى السبت 16 جمادى الأولى 1444هـ.

 

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وفيما يلي الجدول الأسبوعي لأئمة المسجد النبوي:

– الفجر : الشيخ عبدالمحسن بن محمد القاسم

– الظهر: الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البعجيان

– العصر : الشيخ خالد بن سليمان المهنا

– المغرب: الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البعجيان

– العشاء : الشيخ عبدالباري بن عواض الثبيتي

 

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الكلمات الدلالية:
أئمة المسجد النبوي الحرم النبوي المسجد النبوي شيوخ المسجد النبوي

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