الناتو ينقل كميات هائلة من الذخائر إلى أوكرانيا.. ماذا يحدث؟

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كشفت مصادر مطلعة، أن قافلة شاحنات بلوحات بلغارية وبولندية شوهدت تحمل كميات كبيرة من الذخيرة من مخازن للناتو قرب مدينة رودياني اليونانية، مرجحة أنها متجهة لأوكرانيا.

وأضافت المصادر، أن سيارة شرطة يونانية كانت ترافق القافلة، وأن وجهة القافل قد تكون أوكرانيا على الأرجح، وفقا لبوابة thestival.gr الإخبارية.

كما لاحظ سكان المنطقة أن 20-25 شاحنة توجهت إلى المستودعات المذكورة فارغة وعادت محملة، فيما أكدت الشرطة اليونانية نقل الذخيرة دون الكشف عن تفاصيل أوفى.

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قاذفات روسيا النووية تتحرك على حدود أوكرانيا.. ماذا يحدث؟

وفي وقت سابق، كشفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، عن رصد قاذفات نووية روسية علي حدود أوكرانيا.

وتفصيلا، أوضح أوليكسي هروموف، نائب رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، إن القاذفات النووية من طراز Tu-95MS شوهدت في المجال الجوي لثلاث مناطق منفصلة.

وتابع أن هذه القاذفات شوهدت في أقاليم ساراتوف وسامارا وأورنبورج الروسية، فقد شوهدت أيضًا في المجال الجوي فوق المنطقة الشرقية لروسيا وفوق بحر بارنتس.

وأضاف هروموف: “هناك تهديد بضربات صاروخية للعدو على البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا والمنشآت العسكرية في المستقبل القريب. الهدف من أفعال العدو هو إثارة الذعر بين السكان لزعزعة الوضع الداخلي”، لصحيفة” نيو فويس أوف أوكرانيا”.

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