السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
الناتو ينقل كميات هائلة من الذخائر إلى أوكرانيا.. ماذا يحدث؟
ماذا عليك أن تفعل عند تسرب الغاز؟.. 4 نصائح هامة من «الدفاع المدني»
مواقيت الصلاة في جميع المناطق.. 14 ساعة تفصل بين أذاني الفجر والعشاء بمكة المكرمة
ما حكم التسمية بـ«عبد الأول وعبد الآخر وعبد الظاهر»؟
أجواء بديعة في «الدثير» بعد هطول الأمطار.. مشاهد تأسر العقول (صور)

الرئيسية

 /

فرص

 /

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
٠٢:٢٢:٢٧ ص، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

 

أعلنت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، ، للعمل في مدينة الرياض مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

 

المسمى الوظيفي:

 

 أخصائي طب الطوارئ:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في طب الطوارئ أو ما يعادلها.

لا يشترط الخبرة السابقة.

تصنيف وتسجيل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.

 

 مهندس ميكانيكي:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية مع خبرة لا تقل عن سنتين في العمل في مجال بناء وصيانة المعدات.

أو درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية مع خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال ذي صلة.

عضو في الهيئة السعودية للمهندسين.

مهندس تنسيق حدائق:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في هندسة المناظر الطبيعية أو ما يعادلها.

مسجل لدى الهيئة السعودية للمهندسين.

خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال العمل.

عن المستشفى:

 

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، هو مستشفى حكومي سعودي، يقع في مدينة الرياض. افتتح في ديسمبر من عام 1982م، ويعد من أكبر المراكز الطبية المتميزة والمتخصصة بتقديم الرعاية الصحية في طب العيون. يعمل المستشفى بالتعاون مع مستشفى جونز هوبكنز الأمريكية.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المستشفى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، يلزم التسجيل في بوابة التوظيف الخاصة بالموقع (يفضل استخدام متصفح Firefox) واتباع الخطوات التالية:

 

 الدخول على بوابة التوظيف:

تسجيل الدخول أو تسجيل حساب جديد.

كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) والضغط (Search).

اختيار الوظيفة المطلوبة والضغط على (Apply Now).

رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية فرص عمل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
بدء القبول في برنامج التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب للصم بجامعة الأمير سطام

بدء القبول في برنامج التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب للصم بجامعة الأمير سطام

٠٥:٤٦ م، الجمعة، ١٢ أغسطس ٢٠١٦
«جامعة الطائف» تعلن عن وظائف أكاديمية للمواطنين

«جامعة الطائف» تعلن عن وظائف أكاديمية للمواطنين

٠٩:٣٧ م، الخميس، ٠٥ أبريل ٢٠١٨
“تقنية الخرج” تطرح 100 فرصة وظيفية.. الأحد القادم

“تقنية الخرج” تطرح 100 فرصة وظيفية.. الأحد القادم

٠٥:٥٧ م، الجمعة، ٢٩ نوفمبر ٢٠١٣
فرص للراغبين في العمل الصحفي بـ”تواصل”

فرص للراغبين في العمل الصحفي بـ”تواصل”

٠٨:٤٧ م، الخميس، ١٣ مارس ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *