مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، ، للعمل في مدينة الرياض مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي طب الطوارئ:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في طب الطوارئ أو ما يعادلها.

لا يشترط الخبرة السابقة.

تصنيف وتسجيل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.

مهندس ميكانيكي:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية مع خبرة لا تقل عن سنتين في العمل في مجال بناء وصيانة المعدات.

أو درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية مع خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال ذي صلة.

عضو في الهيئة السعودية للمهندسين.

مهندس تنسيق حدائق:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في هندسة المناظر الطبيعية أو ما يعادلها.

مسجل لدى الهيئة السعودية للمهندسين.

خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال العمل.

عن المستشفى:

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، هو مستشفى حكومي سعودي، يقع في مدينة الرياض. افتتح في ديسمبر من عام 1982م، ويعد من أكبر المراكز الطبية المتميزة والمتخصصة بتقديم الرعاية الصحية في طب العيون. يعمل المستشفى بالتعاون مع مستشفى جونز هوبكنز الأمريكية.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المستشفى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، يلزم التسجيل في بوابة التوظيف الخاصة بالموقع (يفضل استخدام متصفح Firefox) واتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة التوظيف:

تسجيل الدخول أو تسجيل حساب جديد.

كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) والضغط (Search).

اختيار الوظيفة المطلوبة والضغط على (Apply Now).

رابط التقديم – (اضغط هنا).