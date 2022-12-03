ماذا عليك أن تفعل عند تسرب الغاز؟.. 4 نصائح هامة من «الدفاع المدني»

تواصل- فريق التحرير:

أوضحت مديرية الدفاع المدني، التصرف السليم عند تسرب الغاز، خاصة في المنازل، وعدم استخدام أيّ مصادر تتسبب في شرر عند تسرب الغاز، لعدم وقوع انفجار هائل.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه عند تسرب الغاز يجب اتباع الخطوات التالية:

1- عدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات أو أي مصدر للشرر.

2- إخراج جميع الأشخاص من المكان.

3- قفل صمام الغاز بإحكام.

4- فتح النوافذ والأبواب ببطء لتهوية المكان.

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