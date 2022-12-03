أجواء بديعة في «الدثير» بعد هطول الأمطار.. مشاهد تأسر العقول (صور)

تواصل – فريق التحرير:

وثقت مجموعة من الصور المتداولة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، روعة الأجواء في قرية الدثير بمنطقة المدينة المنورة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأظهرت الصور، جمال الطبيعة في الدثير مع نمو النباتات والحشائش والأزهار بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.

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وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية ، الحدود الشمالية ، الجوف وتبوك كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر و نصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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