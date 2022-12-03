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ما حكم التسمية بـ«عبد الأول وعبد الآخر وعبد الظاهر»؟
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ما حكم التسمية بـ«عبد الأول وعبد الآخر وعبد الظاهر»؟

ما حكم التسمية بـ«عبد الأول وعبد الآخر وعبد الظاهر»؟

ما حكم التسمية بـ«عبد الأول وعبد الآخر وعبد الظاهر»؟
٠١:١٣:٤٣ ص، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى سابقًا، حكم التسمية بعبد الأول وعبدالآخر وعبدالظاهر.

وجاء السؤال: هل تصح التسمية بعبد الأول، وعبد الآخر، وعبد الظاهر، وقد تعلمنا أن هذه من الأسماء المزدوجة أو المتقابلة، والتي لا يصح الفصل بين الاثنين منها؛ لئلا يُتوهَّم أن الله -تبارك وتعالى- يتَّصف بها دون ما يُقابلها؟

وأجاب الشيخ الخضير بقوله “هذه الأسماء من الأسماء الحسنى، ولا مانع من التسمية بها، والتعبيد بها، أما الأسماء المتقابلة التي يُشار إليها فمثل: النافع الضار، فما يقال: عبد النافع، ولا عبد الضار؛ لأنها من الأسماء المتقابلة، أما التقابل هنا فمن بابٍ لا يُقصد به الإلزام بذكر الاثنين معًا، فالله -جل وعلا- هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، فلا يُتصوَّر منه معنى آخر عند إفراده”.

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الكلمات الدلالية:
الشريعة عبدالكريم الخضير فتاوى وأحكام كبار العلماء

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