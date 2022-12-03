لملايين المستخدمين.. واتساب يفاجئ الجميع بميزتين مذهلتين

تواصل- فريق التحرير:

أتاح تطبيق “واتساب” ميزتين جديدتين انتظرهما الملايين من المستخدمين، حيث تمكّن واحدة من الدردشة مع جهات غير مسجلة في الهاتف، بينما الأخرى متعلقة بإعادة توجيه الرسائل.

الدردشة مع جهات غير مسجلة

استطاع التطبيق التغلب على أحد العيوب الشائعة في الاستخدام؛ التي ترغم المستخدم على ضرورة تسجيل رقم الهاتف حتى يتمكن من مراسلته عبر جهازه الذكي، ويُطلق على التقنية الجديدة «Click to Chat» (اضغط للمحادثة).

وتهدف إلى إجراء حوارات الدردشة مع أي شخص أو شركة دون أن يكون رقم الاتصال الخاص بهم مسجلاً في دليل الهاتف الذكي، بشرط أن يتوافر حساب «واتساب» نشيط على كلا الجانبين.

وتعمل وظيفة «Click to Chat»على كل الحواسيب اللوحية والهواتف الذكية، وأي حاسوب آخر مثبت عليه تطبيق «واتساب» في المتصفح.

إعادة توجيه الرسائل

في السياق ذاته يختبر تطبيق واتساب حاليا ميزة جديدة، تتيح تضمين تسميات توضيحية عند إعادة توجيه الوسائط المرسلة في التطبيق، ويتضمن ذلك الصور، ومقاطع الفيديو، وملفات GIF والمستندات.

ولذا، إذا كان لديك صورة مع تعليق، وتريد إعادة توجيهها، فيمكنك الاحتفاظ بالرسالة (التسمية التوضيحية) عند تمريرها – كما رصدها المحققون في WABetaInfo.، وينطبق الشيء نفسه على أنواع الوسائط الأخرى، لن تفقد التسمية التوضيحية أثناء إعادة التوجيه.

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وللحصول على التغيير، ستحتاج إلى التحقق من وجود تحديثات بهاتفك، وتأكد من تثبيت أحدث إصدار من واتساب WhatsApp، ثم انتقل إلى الدردشة، وحاول إعادة توجيه صورة مع تسمية توضيحية.

وإذا كان من الممكن الاحتفاظ بالتسمية التوضيحية، فبذلك تعلم أن الميزة موجودة على هاتفك.