السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
4 وفيات و6 إصابات بحادث مروع في «عقبة شعار»
عبّر عن غضبه بـ«الفيسبوك» لتجاهل إدراج اسمه بقائمة المطلوبين.. فألقت الشرطة القبض عليه!
للباحثين عن وظائف برواتب مجزية.. فرص عمل بـ 13000 ريال لحملة الثانوية فأعلى
البنك الدولي يوافق على منحة لليمن بقيمة 150 مليون دولار
وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية في عدة تخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم
يتقاضى راتباً ضخماً ولا يعمل.. «موظف» يقاضي السكك الحديدية في دولة أوروبية !

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

4 وفيات و6 إصابات بحادث مروع في «عقبة شعار»

4 وفيات و6 إصابات بحادث مروع في «عقبة شعار»

4 وفيات و6 إصابات بحادث مروع في «عقبة شعار»
١٢:٠٦:١٦ ص، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

وقع حادث سير مروع على طريق عقبة شعار في عسير، ما ادى إلى سقوط وفيات ومصابين.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر في المنطقة، بلاغاً يُفيد بوقوع حادثة تصادم بين حافلة ومركبة، قبل النفق الأخير باتجاه النزول، حيث باشرت 4 فرق إسعافية الحادثة الأليمة.

وتبين عند فرز الحالات في الحادث، وجود 4 حالات وفاة، وإصابة 6 أشخاص تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والحرجة.

اقرأ أيضًا:

حادث غريب.. السيارة طارت 15 مترًا في الهواء والسائق ينجو بأعجوبة (فيديو)

وتم التعامل مع الحالات وفق البروتوكول الطبي المعتمد بهيئة الهلال الأحمر، فيما نُقلت الحالات لمستشفيي عسير المركزي ومحايل العام.

 

الكلمات الدلالية:
حادثة مرورية حوادث السعودية عسير عقبة شعار وفيات ومصابين

مواد ذات صلة

المزيد
هاتف إرشادي لمعالجة مشكلات طلاب الرياض النفسية خلال الاختبارات

هاتف إرشادي لمعالجة مشكلات طلاب الرياض النفسية خلال الاختبارات

٠٨:٣٨ ص، الأثنين، ١٨ مايو ٢٠١٥
«الأرصاد»: توقعات بارتفاع درجات الحرارة على معظم المناطق

«الأرصاد»: توقعات بارتفاع درجات الحرارة على معظم المناطق

٠٩:٥٨ ص، الأربعاء، ١٨ يناير ٢٠١٧
«الشورى» يطالب «التأمينات» بدراسة ربط راتب متقاعديها بالتضخم

«الشورى» يطالب «التأمينات» بدراسة ربط راتب متقاعديها بالتضخم

٠١:٠١ م، الأثنين، ٢٥ يناير ٢٠١٦
وزير التعليم: المدارس شجعت الطلاب على الغياب وضعف المشاركة

وزير التعليم: المدارس شجعت الطلاب على الغياب وضعف المشاركة

١٢:٥٣ م، الأحد، ٢٠ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *