4 وفيات و6 إصابات بحادث مروع في «عقبة شعار»

تواصل- فريق التحرير:

وقع حادث سير مروع على طريق عقبة شعار في عسير، ما ادى إلى سقوط وفيات ومصابين.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر في المنطقة، بلاغاً يُفيد بوقوع حادثة تصادم بين حافلة ومركبة، قبل النفق الأخير باتجاه النزول، حيث باشرت 4 فرق إسعافية الحادثة الأليمة.

وتبين عند فرز الحالات في الحادث، وجود 4 حالات وفاة، وإصابة 6 أشخاص تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والحرجة.

اقرأ أيضًا:

حادث غريب.. السيارة طارت 15 مترًا في الهواء والسائق ينجو بأعجوبة (فيديو)

وتم التعامل مع الحالات وفق البروتوكول الطبي المعتمد بهيئة الهلال الأحمر، فيما نُقلت الحالات لمستشفيي عسير المركزي ومحايل العام.