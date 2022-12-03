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للباحثين عن وظائف برواتب مجزية.. فرص عمل بـ 13000 ريال لحملة الثانوية فأعلى

للباحثين عن وظائف برواتب مجزية.. فرص عمل بـ 13000 ريال لحملة الثانوية فأعلى

للباحثين عن وظائف برواتب مجزية.. فرص عمل بـ 13000 ريال لحملة الثانوية فأعلى
١١:٣٣:١١ م، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

 

أعلنت نيوم الاجتماعية (شركاء نيوم)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ، من حمَلة شهادات الثانوية فأعلى في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في نيوم، برواتب تصل إلى 13 ألف ريال، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

 

المسميات الوظيفية:

 

مهندس مدني.

مدير أمن المجتمعات.

مساعد مدير.

كاتب تسجيل الحضور والانصراف.

مساعد إداري.

كاتب تسجيل الحضور والانصراف.

حارس امن.

مهندس مدني.

مدير موارد بشرية (الدمام).

مسؤول سلامة مهنيه.

مدير موارد بشرية.

مدير أمن ( الدمام).

مهندس امن وسلامه مهنيه.

سائق اسعاف.

وغيرها …

 

طريقة التقديم :

 

أوضحت نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف الآن.

 

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

 

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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اخبار السعودية فرص عمل مشروع نيوم وظائف نيوم

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