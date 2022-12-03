السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
4 وفيات و6 إصابات بحادث مروع في «عقبة شعار»
عبّر عن غضبه بـ«الفيسبوك» لتجاهل إدراج اسمه بقائمة المطلوبين.. فألقت الشرطة القبض عليه!
للباحثين عن وظائف برواتب مجزية.. فرص عمل بـ 13000 ريال لحملة الثانوية فأعلى
البنك الدولي يوافق على منحة لليمن بقيمة 150 مليون دولار
وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية في عدة تخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم
يتقاضى راتباً ضخماً ولا يعمل.. «موظف» يقاضي السكك الحديدية في دولة أوروبية !

الرئيسية

 /

فرص

 /

وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية في عدة تخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية في عدة تخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية في عدة تخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم
١١:٣١:٤٨ م، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
0

 

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة التصنيع الوطنية (التصنيع) عبر موقعها الرسمي للتوظيف، عن توفّر شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في عدة تخصصات (الإدارية – الفنية – التقنية – الهندسية – و غيرها ) ؛ للعمل بفروع الشركة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

اقرأ أيضا:

وظائف شاغرة للعمل بشركة مطارات الدمام.. إليك الشروط

المسميات الوظيفية:

  1. وظيفة عالم البوليمرات فائقة الامتصاص المملكة العربية السعودية> الجبيل
  2. المخطط الرابع ، وظيفة تخطيط الصيانة السعودية> الدمام
  3. مشرف تحليل – الجبيل
  4. مهندس ثان ، وظيفة مشاريع الموقع السعودية> الجبيل
  5. المهندس الثالث ، وظيفة سلامة العمليات السعودية> الجبيل
  6. مشرف أول ، وظيفة عمليات البولي بروبلين السعودية> الجبيل
  7. اخصائي، وظيفة ذكاء الأعمال السعودية> الجبيل
  8. مهندس مقدر التكلفة (ج) وظيفة السعودية> الجبيل
  9. مهندس مشروع ، وظيفة كهربائية السعودية> الجبيل
  10. اخصائي ، سخانات الهواء (PDH) المملكة العربية السعودية> الجبيل
  11. عامل ، سخانات الهواء  (PDH) الجبيل
  12. المهندس الثاني ، وظائف المشاريع الضخمة السعودية> الجبيل
  13. مهندس أول ، وظيفة مبيعات المملكة العربية السعودية> الدمام
  14. اخصائي ، وظيفة كهربائية السعودية> الجبيل
  15. المفتش الثالث ، وظيفة مراقبة الجودة السعودية> الرياض
وغيرها..

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم : (اضغط هنا).

 

اقرأ أيضا:

وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية في عدة تخصصات

الكلمات الدلالية:
شركة التصنيع الوطنية فرص وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
فرص وظيفية شاغرة في شركة تابعة لـ «المياه الوطنية».. رابط التقديم

فرص وظيفية شاغرة في شركة تابعة لـ «المياه الوطنية».. رابط التقديم

١٠:٣٤ م، الثلاثاء، ٣٠ مارس ٢٠٢١
«الخطوط السعودية للتموين» تعلن عن توفر وظائف شاغرة

«الخطوط السعودية للتموين» تعلن عن توفر وظائف شاغرة

١٠:٢١ ص، الأحد، ٢٤ يناير ٢٠٢١
وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل.. التفاصيل وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل.. التفاصيل وطريقة التقديم

١٠:٢٢ م، الثلاثاء، ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨
تثبيت الدفعة الأخيرة من موظفي الأحوال المدنية

تثبيت الدفعة الأخيرة من موظفي الأحوال المدنية

٠٥:٥٦ م، الأحد، ٢٥ مارس ٢٠١٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *