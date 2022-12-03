وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية في عدة تخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم
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أعلنت شركة التصنيع الوطنية (التصنيع) عبر موقعها الرسمي للتوظيف، عن توفّر شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في عدة تخصصات (الإدارية – الفنية – التقنية – الهندسية – و غيرها ) ؛ للعمل بفروع الشركة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
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المسميات الوظيفية:
- وظيفة عالم البوليمرات فائقة الامتصاص المملكة العربية السعودية> الجبيل
- المخطط الرابع ، وظيفة تخطيط الصيانة السعودية> الدمام
- مشرف تحليل – الجبيل
- مهندس ثان ، وظيفة مشاريع الموقع السعودية> الجبيل
- المهندس الثالث ، وظيفة سلامة العمليات السعودية> الجبيل
- مشرف أول ، وظيفة عمليات البولي بروبلين السعودية> الجبيل
- اخصائي، وظيفة ذكاء الأعمال السعودية> الجبيل
- مهندس مقدر التكلفة (ج) وظيفة السعودية> الجبيل
- مهندس مشروع ، وظيفة كهربائية السعودية> الجبيل
- اخصائي ، سخانات الهواء (PDH) المملكة العربية السعودية> الجبيل
- عامل ، سخانات الهواء (PDH) الجبيل
- المهندس الثاني ، وظائف المشاريع الضخمة السعودية> الجبيل
- مهندس أول ، وظيفة مبيعات المملكة العربية السعودية> الدمام
- اخصائي ، وظيفة كهربائية السعودية> الجبيل
- المفتش الثالث ، وظيفة مراقبة الجودة السعودية> الرياض
وغيرها..
طريقة التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم : (اضغط هنا).
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