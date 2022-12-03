عبّر عن غضبه بـ«الفيسبوك» لتجاهل إدراج اسمه بقائمة المطلوبين.. فألقت الشرطة القبض عليه!

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أدى تعليق كتبه أحد المطلوبين في ولاية جورجيا الأمريكية على موقع “فيس بوك” إلى سقوطه في قبضة الشرطة.

وعلق كريستوفر سبولدينج (40 عامًا) على صفحة مكتب عمدة مقاطعة روكديل، عندما أصدر “قائمة المطلوبين” لشهر نوفمبر، بعد أن تم تجاهل اسمه فيها.

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ماذا عني؟

وكتب سبولدينج عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”، متسائلاً: “ماذا عني؟”، وهو الرد الذي أسعد الشرطة التي سارعت بالرد يوم الخميس، قائلة: “أنت محق لديك أمران، نحن في الطريق”.

وفي وقت لاحق الخميس، نشرت شرطة روكديل، صورة تظهر القبض على سبولدينج، الذي كان يرتدي سترة بقلنسوة وقبعة، وقد تم تقييد يديه.

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جناية مخالفة للمراقبة

وقالت الشرطة، وفقًا لصحيفة “نيويورك بوست”، إن سبولدينج كان مطلوبًا لإلقاء القبض عليه في جناية مخالفة للمراقبة. وأضافت: “نحن نقدر لك مساعدتك”.

وبعد احتجاز سبولدينج، قام مكتب مأمور مقاطعة روكديل بتذكير الهاربين المطلوبين بأن استبعادهم من “قائمة المطلوبين” ليس بطاقة خروج خالية من السجن”.

وكتب: “تم تجميع أفضل 10 لدينا بناءً على شدة الرسوم فقط. عدم وجودك في هذه القائمة لا يعني أن وحدة الهاربين لدينا لا تبحث عنك إذا كان لديك أمر قضائي نشط”.