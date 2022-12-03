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البنك الدولي يوافق على منحة لليمن بقيمة 150 مليون دولار
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البنك الدولي يوافق على منحة لليمن بقيمة 150 مليون دولار

البنك الدولي يوافق على منحة لليمن بقيمة 150 مليون دولار

البنك الدولي يوافق على منحة لليمن بقيمة 150 مليون دولار
١١:٣٢:٥٨ م، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

بسبب انعدام الأمن الغذائي والأوضاع الإنسانية الصعبة، وافق البنك الدولي على تقديم منحة إضافية لليمن بقيمة 150 مليون دولار للمرحلة الثانية من مشروع الاستجابة في مجال الأمن الغذائي.

ونقلت وكالة “سبأ” اليمنية عن وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب أن المنحة التي تهدف للتصدي لمشكلة انعدام الأمن الغذائي “ستساعد على زيادة إنتاج الحبوب على المستوى المحلي، وذلك من خلال تقديم الدعم لصغار المزارعين لتمكينهم من إنتاج بذور حبوب عالية الجودة تتميز بقدرتها على تحمل تغيّر المناخ”.

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وأضاف أن المنحة ستساهم أيضا “في توسيع برامج الصحة الحيوانية بهدف تحسين الإنتاجية وزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية، الأمر الذي سيساعد على تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن”.

وأشار إلى أن “موافقة البنك الدولي على التمويل الإضافي للمشروع، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط في حشد الموارد والتنسيق مع المانحين الدوليين”.

الكلمات الدلالية:
البنك الدولي الحوثي اوضاع انسانية منحة لليمن

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