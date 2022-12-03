بيان هام من التعليم عن موعد الاختبارات المؤجلة

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أعلنت وزارة التعليم تنفيذ الاختبارات المؤجلة بناء على التوجيه الملكي الكريم بمنح إجازة بعد فوز المنتخب الوطني على نظيره الأرجنتيني، في يوم الأربعاء القادم 7 ديسمبر، ضمن اليوم الدراسي.

وفيما يخص المحافظات التي علقت الدراسة بها يوم الخميس الماضي بسبب الأحوال الجوية، ومنها محافظة جدة، يكون الاختبار في يوم الخميس 8 ديسمبر، على أن تعلن النتائج نهاية اليوم عبر نظام “نور”.

بدء الفصل الدراسي الثاني

وينطلق الفصل الدراسي الثاني غدا الأحد، والذي يستمر لمدة 3 أشهر، حتى يوم الخميس الموافق 2-3-2023م ويتخلله 3 إجازات.

ووفقا لـ “التقويم الدراسي للعام 1444هجرية”، تبدأ أول إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الأحد 24 – 5-1444 هجرية الموافق 18 – 12- 2022 ، ثم إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الأحد والإثنين،22 و23-6- 1444 هجرية، الموافق 15 و16-1- 2023، وإجازة يوم التأسيس الموافق الأربعاء والخميس 2و3 – 8-1444 هجرية الموافق 22 و23 – 2- 2023.

وتبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني بنهاية يوم الخميس الموافق 10 – 8 – 1444 هجرية الموافق 2 – 3- 2023.

وينطلق الفصل الدراس الثاني وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات اللازمة التي عملت عليها وزارة التعليم.

وكان العام الدراسي الأول، انطلق بمدارس المملكة، في 28 أغسطس الماضي، قبل أن يؤدي الطلاب الاختبارات وينتهي الفصل الدراسي الأول ويحصلون على الإجازة.

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الطابور الصباحي

وخلال الفصل الدراسي الأول حددت وزارة التعليم موعد طابور الصباح وفقًا لكل منطقة وما يناسبها ويناسب البيئة الخاصة بها، وجاءت المواعيد كالتالي:

1 – الرياض الساعة 6:15 صباحًا.

2 – الجوف 7 صباحًا.

3 – تبوك 7 صباحًا.

4 – حائل للبنبن 7 صباحًا وللبنات 6:45 صباحًا.

5 – من بداية شهر رمضان المقبل سيكون الطابور الساعة 9 صباحًا.

6 – من بعد إجازة العيد، وفي شهر شوال يبدأ طابور الصباح الساعة السادسة والربع صباحًا.

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