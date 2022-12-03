وظائف شاغرة للعمل بشركة مطارات الدمام.. إليك الشروط

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أعلنت (شركة مطارات الدمام/ داكو – التابعة لهيئة الطيران المدني)، عن وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية.

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وفيما يلي قائمة بالوظائف الشاغرة، وفقًا للشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

مدقق تكنولوجيا المعلومات:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات / نظم المعلومات الحاسوبية أو ذات الصلة.

مدقق نظم معلومات معتمد (CISA) (أساسي) أو ما يعادله.

خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

نائب الرئيس للخدمات المشتركة:

المؤهلات والخبرات:

مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها. يفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن 15 سنة.

أخصائي الشبكة:

المؤهلات والخبرات:

خبرة عملية لا تقل عن 6 سنوات في مجال الشبكات (التوجيه والتبديل) والشبكات اللاسلكية.

بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو الشبكات أو تخصصات مماثلة.

مدير شؤون الشركات:

المؤهلات والخبرات:

مطلوب بكالوريوس في إدارة الأعمال أو درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة إدارة الأعمال

خبرة لا تقل عن 12 عامًا ، مع 6 سنوات على الأقل من الخبرة في منصب إداري.

مدير عام التكنولوجيا الرقمية:

المؤهلات والخبرات:

مطلوب بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة إدارة الأعمال

خبرة لا تقل عن 15 عامًا ، مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات في منصب إداري.

عن (داكو) :

وفقاً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، تم في 1 يوليو 2017 خصخصة مطار الملك فهد الدولي، وتحويله لشركة مطارات الدمام “​ داكو”​ ومقرها الدمام، كشركة خاصة تمتلكها الحكومة، إذ تملكها بالكامل شركة الطيران المدني القابضة التابعة للهيئة العامة للطيران المدني.

ويمثل تدشين “داكو “​ جزء من الرؤية المستقبلية للنهوض بصناعة المطارات، بداية من تشغيلها مطار الملك فهد الدولي حالياً، لتمتد خدماتها لمطارات أخرى داخلية وخارجية مستقبلاً. حيث تستهدف تطوير البنى التحتية، وتشغيل وتطوير مرافق المطارات وصيانتها، وإدارة العلاقات التجارية والاستثمارية، وتشغيل مرافق الشحن الجوي، ورفع القدرات التشغيلية والكفاءة العملية للمطارات لمواكبة تطور الصناعة الجوية، وتوفير تجربة سفر ممتعة للمسافرين، مع التركيز على الاستثمار في الطاقات الشبابية الوطنية.

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طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).