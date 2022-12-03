السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
4 وفيات و6 إصابات بحادث مروع في «عقبة شعار»
عبّر عن غضبه بـ«الفيسبوك» لتجاهل إدراج اسمه بقائمة المطلوبين.. فألقت الشرطة القبض عليه!
للباحثين عن وظائف برواتب مجزية.. فرص عمل بـ 13000 ريال لحملة الثانوية فأعلى
البنك الدولي يوافق على منحة لليمن بقيمة 150 مليون دولار
وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية في عدة تخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم
يتقاضى راتباً ضخماً ولا يعمل.. «موظف» يقاضي السكك الحديدية في دولة أوروبية !

الرئيسية

 /

منوعات

 /

يتقاضى راتباً ضخماً ولا يعمل.. «موظف» يقاضي السكك الحديدية في دولة أوروبية !

يتقاضى راتباً ضخماً ولا يعمل.. «موظف» يقاضي السكك الحديدية في دولة أوروبية !

يتقاضى راتباً ضخماً ولا يعمل.. «موظف» يقاضي السكك الحديدية في دولة أوروبية !
١١:٣١:١٠ م، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أقام مدير مالي، يعمل بهيئة السكك الحديدية في أيرلندا، دعوى قضائية، ضد الهيئة، لسبب غريب، تناقلته وسائل إعلام محلية وعالمية.

لا يفعل شيئا 

واشتكى الموظف الكبير، الذي يتقاضى أجرا يقدر بـ 10 آلاف يورو شهريا، أي ما يعادل 40 ألف ريال، من أنه يتقاضى أجرا لم يعمل به.

وأوضح صاحب الشكوى أنه يشعر بالملل لعدم وجود عمل.

أمر لا يطاق

ونقلت صحيفة أيرلندية قول المدير المالي إنه يذهب للدوام، ليتناول الفطور، ثم يقرأ الصحف والإنترنت حتى الظهر، ثم يتناول الغداء وأجلس قليلاً، بعدها أذهب لبيتي، ووصف صاحب الشكوى أن: “هذا الأمر لا يُطاق”.

اقرأ أيضا:

ارتفاع حصيلة قتلى انفجار محطة وقود بأيرلندا لـ 10 أشخاص بينهم 3 أطفال (فيديو)

مواد ذات صلة

المزيد
فوائد صحية مذهلة لـ «أكل الجراد»

فوائد صحية مذهلة لـ «أكل الجراد»

٠٢:٥٧ م، الأحد، ٢٤ فبراير ٢٠١٩
الاستراليون يتظاهرون بالاتصال لتجنب استقبال مكالمات مزعجة

الاستراليون يتظاهرون بالاتصال لتجنب استقبال مكالمات مزعجة

٠٤:٢٠ م، الأثنين، ١١ يوليو ٢٠١١
صحيفة: ثري سعودي يعرض شقته للبيع مقابل 180 مليون ريال

صحيفة: ثري سعودي يعرض شقته للبيع مقابل 180 مليون ريال

٠٩:٥٠ م، الأحد، ٠١ مارس ٢٠١٥
دراسة أمريكية: الاعتياد على “تويتر” أقوى من إدمان المخدرات

دراسة أمريكية: الاعتياد على “تويتر” أقوى من إدمان المخدرات

١٠:٣٧ م، الأحد، ٠٣ مارس ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *