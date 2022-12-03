يتقاضى راتباً ضخماً ولا يعمل.. «موظف» يقاضي السكك الحديدية في دولة أوروبية !

تواصل – فريق التحرير:

أقام مدير مالي، يعمل بهيئة السكك الحديدية في أيرلندا، دعوى قضائية، ضد الهيئة، لسبب غريب، تناقلته وسائل إعلام محلية وعالمية.

لا يفعل شيئا

واشتكى الموظف الكبير، الذي يتقاضى أجرا يقدر بـ 10 آلاف يورو شهريا، أي ما يعادل 40 ألف ريال، من أنه يتقاضى أجرا لم يعمل به.

وأوضح صاحب الشكوى أنه يشعر بالملل لعدم وجود عمل.

أمر لا يطاق

ونقلت صحيفة أيرلندية قول المدير المالي إنه يذهب للدوام، ليتناول الفطور، ثم يقرأ الصحف والإنترنت حتى الظهر، ثم يتناول الغداء وأجلس قليلاً، بعدها أذهب لبيتي، ووصف صاحب الشكوى أن: “هذا الأمر لا يُطاق”.

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