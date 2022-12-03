سقوط صواريخ بمحيط قاعدة عسكرية تضم قوات تركية في العراق

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم، سقوط صواريخ بمحيط قاعدة عسكرية تضم قوات تركية في محافظة نينوى العراقية.

ولم ترد معلومات حول وقوع قتلى أو مصابين حراء القصف الذي تعرضت له القاعدة.

من ناحية أخرى، وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، مقتل شخص وإصابة آخر، أمس الجمعة في كردستان العراق، في قصف نسب الى تركيا، وفق ما افاد مسؤول محلي، وذلك في ظل استهداف أنقرة لعناصر حزب العمال الكردستاني.

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دان الاتحاد الأوروبي، في منتصف نوفمبر الماضي، القصف الإيراني على إقليم كردستان العراق، مؤكدًا أن إيران تنتهك سيادة أراضي أجنبية.

طهران تنتهك سيادة وسلامة العراق

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فيما أدان البرلمان العربي الهجوم الصاروخي والمدفعي من قبل إيران على بلدة كويسنجق شرق أربيل في إقليم كردستان بجمهورية العراق، والذي أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.