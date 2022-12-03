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«ستاندرد آند بورز» تسحب تصنيف «تويتر».. ما السبب؟

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«ستاندرد آند بورز» تسحب تصنيف «تويتر».. ما السبب؟

«ستاندرد آند بورز» تسحب تصنيف «تويتر».. ما السبب؟

«ستاندرد آند بورز» تسحب تصنيف «تويتر».. ما السبب؟
١٠:٢٨:٢٨ م، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في شيكاغو، سحب تصنيفها لمنصة “تويتر” الإلكترونية، المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، في خطورة أرجعتها إلى “قلة المعلومات الكافية للحفاظ على التصنيف”.

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رفع تويتر من البورصة

واستحوذ ماسك على منصة التواصل الاجتماعي في نهاية أكتوبر مقابل ما يقرب من 44 مليار دولار، لكنه قرر رفعها من البورصة حتى لا يتحتم عليه تقديم أي تقارير تجارية عامة عنها.

وفي مسار عملية الاستحواذ، أثقل ماسك كاهل تويتر بديون وصلت إلى مليارات. وفي الأول من نوفمبر، خفضت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لـ “تويتر” بواقع خمس نقاط إلى “بي سالب” بسبب هذه الأعباء.

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قلة الحصول على معلومات بشأن الوضع المالي

وإضافة إلى ذلك، أخضعت جهات الرقابة على الائتمان التصنيف لتدقيق وثيق. والآن، انتهت “ستاندرد آند بورز” إلى أنه ليس هناك أي احتمال لتصنيف “تويتر”، جراء قلة الحصول على معلومات بشأن الوضع المالي.

الكلمات الدلالية:
إيلون ماسك التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز منصة تويتر

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