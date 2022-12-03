قوات الاحتلال تسببت في إعاقة نحو 60 ألف فلسطيني في قطاع غزة

تواصل – فريق التحرير:

كشف الاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة أن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار العقدين الماضيين تسببت في إعاقة نحو 60 ألف فلسطيني .

فقدان السمع والبصر وتشوهات جسدية

وقال رئيس الاتحاد، حسن الزعلان، إن الإصابات تنوعت بين الشلل والبتر وفقدان البصر والسمع وعدم الحركة وتشوهات جسدية أفقدت هؤلاء الجرحى قدرتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية ، مؤكداً أن هناك 128 ألف حالة إعاقة بينهم أطفال ورجال ونساء وكبار في السن في قطاع غزة، وهذه الفئات تحتاج لرعاية صحية واجتماعية يفتقرون لها في القطاع .

وكان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قد أوضح في تقرير له أن نسبة الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغت العام الماضي 2% من مجمل السكان الفلسطينيين، بواقع حوالي 2% في الضفة الغربية، و3% في قطاع غزة.

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إصابات وحالات اختناق بالضفة

أصيب العديد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، على الصعيد الميداني، في اعتداءات لقوات الاحتلال في مناطق متعددة من الضفة الغربية

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان اليوم، أن عدد من الفلسطينيين أصيبوا بجروح ، في بلدة أوصرين جنوب نابلس خلال الاعتداءات التي قامت بها قوات الاحتلال على الفلسطينيين.

وأضاف إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باعتقال فلسطيني من بلدة طمون على معبر الكرامة أثناء عودته من الخارج .