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«ولكن تعمى القلوب».. الحوثي يقصف مسجدا بالحديدة أثناء صلاة الجمعة

«ولكن تعمى القلوب».. الحوثي يقصف مسجدا بالحديدة أثناء صلاة الجمعة

«ولكن تعمى القلوب».. الحوثي يقصف مسجدا بالحديدة أثناء صلاة الجمعة
١٠:٢٦:١٣ م، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استهدفت مليشيا الحوثي الانقلابية،  مسجد “الرون” الأثري بمديرية حيس، أثناء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل يمنيين اثنين ، إصابة 5 آخرين بينهم أطفال.

الحكومة اليمنية تدين

وقالت وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية، في بيان، إن “هجوم الحوثي يعد امتداداً لسلسلة من التفجيرات والانتهاكات التي طالت المساجد ودور العبادة وتعليم القرآن الكريم منذ بداية التمرد على الدولة اليمنية”.

وأكد البيان عدم مراعاة مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً أي حرمة للدماء والمقدسات الدينية، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن المليشيات الانقلابية “عدوٌ للإنسان والوطن وللدين القويم”، ولا يمكن أن تقبل التعايش الذي سار عليه اليمنيون طيلة عقود، حسب “العين الاخبارية”.

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استمرار النهج الإيراني 

وتمضي مليشيات الحوثي، حسب بيان الحكومة، باستهدافها للمساجد، تمضي في نفس “النهج الإيراني الذي يؤسس لفكرة الحكم الواحد، حيث يصير الشعب كله بحكم التابع والمملوك لفئة تزعم -زوراً وكذباً- أحقيتها بالحكم بنص ديني”.

وحث البيان “المنظمات والهيئات الإسلامية والمنظمات المعنية بحماية التراث، للتنديد بهذه المجزرة البشعة، واستهداف أحد دور العبادة، واتخاذ موقف حازم إزاء هذا العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مسجداً تاريخياً أثريا”.

الكلمات الدلالية:
أخبار اليمن قصف مسجد بالحديدة مليشيا الحوثي وزارة الأوقاف اليمنية

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