وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية في عدة تخصصات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية – عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي شؤون أكاديمية. طبيب أستشاري مساعد – جهاز هضمي. طبيب استشاري – نساء وولادة. طبيب استشاري مساعد – نساء وولادة أخصائي تخطيط إمداد. أخصائي مشتريات – إدارة الإمداد. محاسب إدارة الإمداد. طبيب نائب جراحة الأطفال. طبيب استشاري طوارئ أطفال. مهندس مدني. مهندس معماري (ادارة المشاريع). وغيرها …

طريقة التقديم: