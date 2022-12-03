فكرة لحفظ مياه الأحواش من التسرب للشوارع.. تدعم الذوق العام وتحفظ حقوق الآخرين (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق، فكرة قيمية لتعزيز الذوق العام وتحفظ حقوق الآخرين في الطريق العام.

ونشر د. خليل الحدري أستاذ الأصول الإسلامية للتربية المشارك بجامعتيِّ أم القرى والإمام “سابقاَ”، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو تضمن فكرة قيمية تعزز منظمة الذوق العام، علق عليها بقوله ” دعوة إلى شيء من الذوق العام .. “.

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وتضمنت الفكرة وضع عتب أو حاجز على أباب الأحواش لمنع تسرب المياه إلى الشارع حتى لا تؤذي الآخرين، وتتسبب في إيذاء المارة.

وتفاعل متداولو المقطع مع هذه الفكرة، مؤكدين أنها لا تكلف شيئا، وتضمن حقوق الآخرين في طريق آمن بعيدا عن أي تسربات قد تتسبب في وقوع الحوادث.

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