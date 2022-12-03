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«البنتاجون» يكشف عن أول قاذفة نووية منذ الحرب الباردة
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«البنتاجون» يكشف عن أول قاذفة نووية منذ الحرب الباردة

«البنتاجون» يكشف عن أول قاذفة نووية منذ الحرب الباردة

«البنتاجون» يكشف عن أول قاذفة نووية منذ الحرب الباردة
٠٩:٢٠:١٤ م، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير: 

كشفت القوات الجوية الأمريكية، النقاب عن “بي -21 رايدر”، أول قاذفة نووية بعيدة المدى منذ الحرب الباردة ووصفت بأنها “العمود الفقري” لأسطول القاذفات الحديث.

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أول قاذفة استراتيجية منذ أكثر من ثلاثة عقود

وقال وزير الدفاع لويد أوستن، إن “بي -21 رايدر” هي أول قاذفة استراتيجية منذ أكثر من ثلاثة عقود. إنها شهادة على المزايا الدائمة لأمريكا في الإبداع والابتكار. وهي دليل على التزام (وزارة الدفاع) طويل الأجل ببناء قدرات متقدمة من شأنها تقوية قدرة أمريكا على ردع العدوان، اليوم وفي المستقبل”.

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العمود الفقري لأسطول القاذفات

من جهته، توقع رئيس أركان القوات الجوية الجنرال سي كيو براون جونيور، أن “بي -21 رايدر” ستصبح “العمود الفقري لأسطولنا من القاذفات” بفضل “صفات التخفي المحدثة ومرونة المهمة”.

ووصفت الشركة المصنعة للطائرة “بي -21 رايدر” بأنها “قادرة على التواصل عبر ساحة المعركة لأنظمة متعددة وفي جميع المجالات” من خلال استخدام “نظام بيئي رقمي” يمكن أن “يتطور بسرعة من خلال ترقيات التكنولوجيا السريعة التي توفر إمكانات جديدة للتغلب على التهديدات المستقبلية”.

وقال توم جونز، رئيس شركة نورثروب جرومان لأنظمة الملاحة الجوية: “باستخدام الطائرة بي – 21، سيكون سلاح الجو الأمريكي قادرًا على ردع أو هزيمة التهديدات في أي مكان في العالم”.

ولا يزال موعد دخول الطائرة بي – 21 الخدمة مجهولًا، لكن مسؤولي القوات الجوية قالوا إنهم يريدون أسطولًا نهائيًا يتكون من 100 طائرة على الأقل بمتوسط تكلفة يبلغ 692 مليون دولار لكل طائرة.

الكلمات الدلالية:
الحرب الباردةـ القوات الجوية الأمريكية بي -21 رايدر قاذفة نووية وزير الدفاع لويد أوستن

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