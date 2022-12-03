استشاري يوجه 4 نصائح لمواجهة مشكلة التفكير الزائد.. اترك السلبيات
تواصل – فريق التحرير:
وجه د. عبدالله السلمان المستشار الأسري نصائح مهمة لتفعيل وتعزيز التفكير الإيجابي والحد من الأفكار السلبية، التي تؤثر على الحالة النفسية.
وقال السلمان، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: لتتوقف عن التفكير الزائد ‼، والمقصود به التفكير المستمر بالسلبيات، من خلال الخطوات التالية:
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أولاً : تعرف على محفزات ودوافع تفكيرك الزائد .
ثانياً : اكتب مايدور في ذهنك وتأمله مما يزيد وعيك .
ثالثاً : ابحث عن بدائل لتلك الأفكار السلبية ، فالماضي لا يمكن تغييره.
رابعاً : ركز ذهنك على اللحظة الحالية .
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