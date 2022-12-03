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استشاري يوجه 4 نصائح لمواجهة مشكلة التفكير الزائد.. اترك السلبيات
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استشاري يوجه 4 نصائح لمواجهة مشكلة التفكير الزائد.. اترك السلبيات

استشاري يوجه 4 نصائح لمواجهة مشكلة التفكير الزائد.. اترك السلبيات

استشاري يوجه 4 نصائح لمواجهة مشكلة التفكير الزائد.. اترك السلبيات
٠٨:٥٩:١٤ م، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجه د. عبدالله السلمان المستشار الأسري نصائح مهمة لتفعيل وتعزيز التفكير الإيجابي والحد من الأفكار السلبية، التي تؤثر على الحالة النفسية.

وقال السلمان، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: لتتوقف عن التفكير الزائد ‼، والمقصود به التفكير المستمر بالسلبيات، من خلال الخطوات التالية:

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أولاً : تعرف على محفزات ودوافع تفكيرك الزائد .

ثانياً : اكتب مايدور في ذهنك وتأمله مما يزيد وعيك .

ثالثاً : ابحث عن بدائل لتلك الأفكار السلبية ، فالماضي لا يمكن تغييره.

رابعاً : ركز ذهنك على اللحظة الحالية .

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الكلمات الدلالية:
الأفكار الإيجابية الأفكار السلبية الصحة النفسية مستشار أسري

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