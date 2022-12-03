ما أعظم فتنة على وجه الأرض؟ (الخثلان يجيب)

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، إن فتنة المسيح الدجال هي أعظم فتنة منذ أن خلق الله أدم إلى قيام الساعة.

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المسيح الدجال

وأضاف في مقطع فيديو تشره عبر موقع “يوتيوب”: “ولهذا ما من نبي إلا وأنذر أمته المسيح الدجال حتى نوح، ونبينا صلى الله عليه وسلم أنذر أمته، وشدد في ذلك، حتى ظن الصحابة أن المسيح الدجال في نخل المدينة، فذهب بعضهم يبحث عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: “غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُني عليكُمْ، إنْ يَخْرُجْ وأَنا فيكُمْ فَأَنا حَجِيجُهُ دُونَكُم، وإنْ يَخْرُجْ ولَسْتُ فيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ واللهُ خَلِيفَتي على كُلِّ مُسْلِمٍ) رواه مسلم.

فتنة عظيمة

ووصف الخثلان، فتنة المسيح الدجال بأنها “فتنة عظيمة، لأنه يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أخرجي كنوزك فتخرج، فيعطى خوارق العادات فيفتتن به أناس كثيرون، لذا أمر المسلم أن يستعيذ في كل صلاة بصليها أن يستعيذ بالله من المسيح الدجال”.