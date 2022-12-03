ألمانيا تنتقد سياسات أمريكا الاقتصادية وتحذر من «حرب تجارية»

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وجه وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر ، انتقادا قوية للسياسة الاقتصادية الأمريكية، بعد صدور خلفية قانون مكافحة التضخم الأمريكي، محذرا في الوقت نفسه من اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة، رغم شراكتها القوية مع ألمانيا.

مصالح برلين في واشنطن تتضرر

وقال ليندنر إن الولايات المتحدة شريكنا القيم، ولكن هناك سياسة اقتصادية تحفظية ضخمة.. لذلك يتعين على الحكومة الألمانية أن تمثل مصالحها في واشنطن وتشير إلى العواقب السلبية على ألمانيا جراء هذه السياسة.

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تحسين القدرات التنافسية

ودعا ليندنر إلى اتخاذ القانون كفرصة لتحسين القدرات التنافسية، وقال: “إذا نظرت إلى الأمر بوضوح ستدرك أن المتطلبات المتزايدة باستمرار من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد فيما يتعلق بأسعار الطاقة لا تقل خطورة عن تشويه الولايات المتحدة للمنافسة”.



من جانبه، أعلن وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، عن “رد قوي” من قبل الاتحاد الأوروبي على قانون الولايات المتحدة، حسب “الاقتصادية”.

قانون مكافحة التضخم الأمريكي

وينص قانون مكافحة التضخم الأمريكي على استثمارات بالمليارات في حماية المناخ، وترتبط الإعانات والإعفاءات الضريبية بالشركات التي تستخدم المنتجات الأمريكية أو تنتج في الولايات المتحدة، ويواجه القانون انتقادات كثيرة لهذا الأمر في أوروبا بحسب وكالة الأنباء الألمانية.