مرور تبوك يضبط قائد مركبة ظهر في فيديو يمارس التفحيط.. وهذه عقوبته

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تمكن مرور منطقة تبوك من ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط.

وقال “المرور ” عبر حسابه في موقع “تويتر”، إن قائد المركة عرض سلامة الآخرين للخطر، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

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عقوبة مرتكب مخالفة التفحيط

ووفقاً للمادة التاسعة والستين من نظام المرور ، يعاقب مرتكب مخالفة التفحيط في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يومًا، وغرامة مالية 20 ألف ريال، وتتضاعف العقوبات في المرة الثانية إلى الحجز شهر واحد، وغرامة 40 ألف ريال، ويحال في كلتا المرتين إلى المحكمة المختصة؛ للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.

أما في المرة الثالثة، تحجز المركبة، ويُغرم 60 ألف ريال، ويحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

ويستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمسروقة.