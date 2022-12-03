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من الغد.. تعليم جدة يعتمد تطبيق الدوام الشتوي بجميع المدارس

من الغد.. تعليم جدة يعتمد تطبيق الدوام الشتوي بجميع المدارس

من الغد.. تعليم جدة يعتمد تطبيق الدوام الشتوي بجميع المدارس
٠٨:٢٧:٢٤ م، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اعتمدت إدارة تعليم جدة تطبيق توقيت الدوام الشتوي في جميع المدارس التابعة لـ تعليم جده اعتباراً من يوم غدٍ الأحد الموافق 10 / 5 / 1444 هـ.

وأوضحت إدارة تعليم جدة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الدوام الشتوي سيكون كالتالي:”

* يبدأ الاصطفاف الصباحي: الساعة (15: 07 ) صباحاً .

* تبدأ الحصة الأولى: الساعة (30: 07 ) صباحاً.

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في سياق متصل، ‏‎يعود طلاب وطالبات جميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي، إلى مقاعدهم الدراسية غداً الأحد 1444/5/10هـ مع بداية الفصل الدراسي الثاني؛ لاستكمال عامهم الدراسي ومواصلة تحصيلهم العلمي.

‏‎وتتابع وزارة التعليم عبر اللجان الإشرافية المختصة والزيارات الميدانية من قبل مسؤولي إدارات ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات الاستعداد لاستكمال العملية التعليمية في بداية الفصل الدراسي الثاني، والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة، واستكمال أعمال الصيانة، وتوافر الأدوات والتجهيزات اللازمة لبداية فصل دراسي جديد.

وأكدت وزارة التعليم على التكامل والشراكة مع أولياء الأمور في دعم انتظام العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني، وحرصهم على استكمال أبنائهم رحلتهم التعليمية.

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الكلمات الدلالية:
التعليم الدوام الشتوي تعليم جدة جدة

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