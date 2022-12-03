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«الإخلاء الطبي الجوي» ينقل 7 أعضاء من متبرعين لـ 8 مرضى بينهم أطفال

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«الإخلاء الطبي الجوي» ينقل 7 أعضاء من متبرعين لـ 8 مرضى بينهم أطفال

«الإخلاء الطبي الجوي» ينقل 7 أعضاء من متبرعين لـ 8 مرضى بينهم أطفال

«الإخلاء الطبي الجوي» ينقل 7 أعضاء من متبرعين لـ 8 مرضى بينهم أطفال
٠٨:٣١:٣٦ م، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع، أن الإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الصحية بالوزارة قام بنقل 7 أعضاء من متبرعين داخل وخارج المملكة في 24 ساعة، ليستفيد منها 8 مرضى بينهم أطفال.

ولم تكشف الوزارة في التدوينة التي نشرتها عبر حسابها في موقع “تويتر” عن المزيد من التفاصيل.

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خدمة الإخلاء الطبي

تجدر الاشارة إلى أن أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الطبية للقوات المسلحة يقوم سنويًا بنقل أكثر من ( 2500 ) مريض بما يزيد عن ( 1600 ) رحلة نقل للمرضى والأعضاء من داخل وخارج المملكة.

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