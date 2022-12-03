«جيمس ويب» يرصد أنماط طقس موسمية على قمر كوكب زحل

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تمكن تلسكوب جيمس ويب الفضائي، ذو الإمكانات الفائقة، التابع لوكالة الفضاء الأميركية ‏‏ناسا،من رصد أنماط طقس موسمية، لأكبر قمر لكوكب زحل، الذي يعرف ‏باسم”تيتان”، ليصبح بذلك الوحيد في النظام الشمسي” الذي يتمتع بمثل هذه ‏الصفات‎.‎

أكبر أقمار كوكب زحل

يعد قمر تيتان أكبر أقمار زحل، وهو الوحيد المعروف أنه له ‏غلاف جوي كثيف، ويتميز برمال مشحونة كهربائيا، وبحيرات يتدفق ‏فيها الميثان، وجو ضبابي، حسب “sawtberiut”.



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غيوم ودرجات حرارة مرتفعة

وأعلن علماء الفلك، أن التلسكوب “رصد بقعا ساطعة في نصف ‏الكرة الشمالي لتيتان، وهي عبارة عن غيوم كبيرة، مما يؤكد تنبؤات ‏نموذج كمبيوتر، التي أظهرت غيوما في أواخر الصيف، عندما ترتفع ‏درجة حرارة السطح بفعل الشمس”.

يشبه كوكب الأرض

ووجدت الأبحاث السابقة التي تمت مشاركتها في أبريل الماضي، أن القمر تيتان يشبه ‏الأرض بشكل مدهش فيما يتعلق بتكوينات المناظر الطبيعية، مع أرضه ‏وكثبانه الرملية ذات الألوان الداكنة‎.