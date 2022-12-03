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«جيمس ويب» يرصد أنماط طقس موسمية على قمر كوكب زحل
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«جيمس ويب» يرصد أنماط طقس موسمية على قمر كوكب زحل

«جيمس ويب» يرصد أنماط طقس موسمية على قمر كوكب زحل

«جيمس ويب» يرصد أنماط طقس موسمية على قمر كوكب زحل
٠٨:٤١:١٦ م، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن تلسكوب جيمس ويب الفضائي، ذو الإمكانات الفائقة، التابع لوكالة الفضاء الأميركية ‏‏ناسا،من رصد أنماط طقس موسمية، لأكبر قمر لكوكب زحل، الذي يعرف ‏باسم”تيتان”، ليصبح بذلك الوحيد في النظام الشمسي” الذي يتمتع بمثل هذه ‏الصفات‎.‎

أكبر أقمار كوكب زحل

يعد قمر تيتان أكبر أقمار زحل، وهو الوحيد المعروف أنه له ‏غلاف جوي كثيف، ويتميز برمال مشحونة كهربائيا، وبحيرات يتدفق ‏فيها الميثان، وجو ضبابي، حسب “sawtberiut”.

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غيوم ودرجات حرارة مرتفعة 

وأعلن علماء الفلك، أن التلسكوب “رصد بقعا ساطعة في نصف ‏الكرة الشمالي لتيتان، وهي عبارة عن غيوم كبيرة، مما يؤكد تنبؤات ‏نموذج كمبيوتر، التي أظهرت غيوما في أواخر الصيف، عندما ترتفع ‏درجة حرارة السطح بفعل الشمس”.

يشبه كوكب الأرض 

ووجدت الأبحاث السابقة التي تمت مشاركتها في أبريل الماضي، أن القمر تيتان يشبه ‏الأرض بشكل مدهش فيما يتعلق بتكوينات المناظر الطبيعية، مع أرضه ‏وكثبانه الرملية ذات الألوان الداكنة‎.

الكلمات الدلالية:
أخبار الفضاء اكتشاف فلكي جيمس ويب كوكب زحل ناسا

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