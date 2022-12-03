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الأمن العام يحذر من الاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة
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الأمن العام يحذر من الاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة

الأمن العام يحذر من الاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة

الأمن العام يحذر من الاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة
٠٨:١٦:٥٩ م، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الأمن العام من الاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة، قائلاً عبر حسابه في موقع “تويتر”، إنها لاتخضع للرقابة والإشراف من قبل الجهات الرسمية داخل المملكة.

ومن وقت لآخر، يطلق الأمن العام بيانات تحذيرية من الاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة في المملكة.

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عملات غير معتمدة في المملكة

وتقول اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص، إن العملات الافتراضية، ومنها على سبيل المثال “البيتكوين،” لا تُعدُّ عملات معتمدة في المملكة، وبالتالي فإن مزاعم المواقع المروجة للاستثمار في تلك العملات على شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بأنها جهات مرخصة من قبل الجهات الرسمية في المملكة غيرُ صحيح.

وحذرت المواطنين والمقيمين في المملكة من الانجراف خلف دعوات المواقع الإلكترونية والعروض الترويجية للاستثمار ووعود بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع لما تنطوي عليه من مخاطر رقابية وأمنية وسوقية عالية، وتوقيع عقود وهمية وطلب تحويل أموال لجهات غير معروفة.

وأكدت اللجنة أن الاستثمار والمضاربة والمشاركة في العملات الافتراضية مرتبط بمخاطر وعواقب سلبية مختلفة على المتعاملين من أبرزها كون هذا النوع من الاستثمار خارج المظلة الرقابية دخل المملكة، إضافة إلى عواقب التعرض لخسائر كبيرة في رأس المال ولعمليات نصب واحتيال، وذلك بسبب محدودية المعلومات المتاحة للمستثمرين عن الاستثمار في تلك العملات وصعوبة فهم مخاطرها من قِبل المستثمرين الأفراد.

إلى جانب المخاطر الاستثمارية المرتبطة بالتذبذب العالي في أسعار تلك العملات والضبابية حول طريقة تقييمها، كما يترتب عليها مخاطر تشغيلية ناتجة عن احتمالية الاختراق الإلكتروني، وفق تحذيرها.

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