السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«التعليم» تنشر جداول الحصص للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني
مساند توضح بالتفصيل خطوات دفع التأشيرة لاستقدام سائق
كل ما تريد معرفته عن شريحة «إيلون ماسك» التي ستزرع في الدماغ؟
إحباط تهريب 300 كجم من القات المخدر بجازان..حرس الحدود يتصدى
مع بداية الفصل الدراسي الثاني.. نصائح مهمة من «التعليم» للطلاب والطالبات
«فلكية جدة»: كوكب نبتون ينهي ظاهرة الانعكاس

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«التعليم» تنشر جداول الحصص للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني

«التعليم» تنشر جداول الحصص للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني

«التعليم» تنشر جداول الحصص للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني
٠٧:٥٩:١٩ م، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، مساء اليوم السبت، جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية، للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين التابعة للوزارة، على تردد عربسات 12437.

اقرأ أيضا:

بيان من «التعليم» قبل ساعات من انطلاق الفصل الدراسي الثاني

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الدروس ستكون عبر بث مباشر من الساعة 7:00 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

ونشرت وزارة التعليم جداول الدروس للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني على الرابط التالي (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

مع بداية الفصل الدراسي الثاني.. نصائح مهمة من «التعليم» للطلاب والطالبات

الكلمات الدلالية:
التعليم الفصل الدراسي الثاني جداول الحصص وزارة التعليم

مواد ذات صلة

المزيد
وزارة الصحة تكشف عن أسباب التهاب الكبد وكيفية الوقاية منه

وزارة الصحة تكشف عن أسباب التهاب الكبد وكيفية الوقاية منه

٠٩:٢٧ م، الأثنين، ٠٩ مايو ٢٠٢٢
المدينة.. إصابة 3 معلمات في حادث انقلاب مركبة على طريق «حائل السريع»

المدينة.. إصابة 3 معلمات في حادث انقلاب مركبة على طريق «حائل السريع»

١٠:٢٧ ص، الأحد، ٠٦ نوفمبر ٢٠١٦
عرّضوا أنفسهم للغرق.. الشرطة العمانية تستوقف أربعة مواطنين لتعمدهم عبور أحد الأودية (فيديو)

عرّضوا أنفسهم للغرق.. الشرطة العمانية تستوقف أربعة مواطنين لتعمدهم عبور أحد الأودية (فيديو)

٠٨:١٥ ص، الثلاثاء، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
«التعليم» تسحب كتاباً من مدارس أجنبية يستعرض ثقافة «صهيونية»

«التعليم» تسحب كتاباً من مدارس أجنبية يستعرض ثقافة «صهيونية»

٠٢:٢٥ ص، الجمعة، ٠٧ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *