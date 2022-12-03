«التعليم» تنشر جداول الحصص للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة التعليم، مساء اليوم السبت، جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية، للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين التابعة للوزارة، على تردد عربسات 12437.
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وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الدروس ستكون عبر بث مباشر من الساعة 7:00 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.
ونشرت وزارة التعليم جداول الدروس للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني على الرابط التالي (اضغط هنا).
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