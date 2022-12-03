مساند توضح بالتفصيل خطوات دفع التأشيرة لاستقدام سائق

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، بالتفصيل خطوات دفع التأشيرة لاستقدام سائق.

جاء ذلك في رد على سؤال مغرد قال فيه “أريد استقدام سائق هل أدفع التأشيره عن طريق البنك اون لاين وبعدها أدفع الرسوم عن طريق مساند؟ أم ماذا أفعل؟

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وأجابت منصة مساند بقولها ” أهلا بك.. بخصوص استفسارك يرجى اتباع الخطوات التالية يرجى سداد رسوم إصدار التأشيرة من خلال سداد عبر الخطوات التالية:

– المدفوعات

– المدفوعات الحكومية

-الاستقدام – تأشيرة عامل/عمل وليس تأشيرة عائلية قبل تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية.

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