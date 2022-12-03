كل ما تريد معرفته عن شريحة «إيلون ماسك» التي ستزرع في الدماغ؟

تواصل – فريق التحرير:

على مدى السنوات الست الماضية، كان رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك يعمل على تصميم شريحة ليتم زرعها في أدمغة الإنسان، تطورها شركته “نيورالينك” المتخصصة في صنع شرائح المخ.

ويهدف ماسك من ذلك إلى تطوير “واجهة بين الدماغ والحاسوب”، والتي سيتم استخدامها في البداية لمساعدة الأشخاص المصابين بالشلل، أو مرض العصبون الحركي على التواصل، من خلال تشغيل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة باستخدام أفكارهم، ولكن يمكن أن يكون لهم استخدامات أخرى في السنوات القادمة.

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إذن ما هي الشريحة بالضبط؟ كيف يعمل وكيف يعالج جميع المشاكل الطبية؟ هل هي آمنة؟. هذا ما حاولت صحيفة “ديلي ميل” الإجابة عليه.

من المعروف أن ماسك يشارك الكثير من أفكاره على “تويتر” – وخاصة بعد أن استحوذ على الشبكة الاجتماعية – وناقش عددًا قليلاً من التطبيقات المحتملة الأخرى لشركة “نيورالينك”، التي أسسها عملاق الأعمال والتكنولوجيا قبل سنوات

وكشف ماسك خلال رده على سؤال عبر حسابه على “تويتر”، من جانب عالم الكمبيوتر، أوستن هوارد، عن ابتكار جهاز سيكون قادرًا في النهاية على إرسال الموسيقى مباشرة إلى الدماغ.

وعندما سأل هوارد ماسك: “إذا قمنا بزراعة جهاز (نيورالينك) الذي يجري العمل على تطويره فهل يمكننا الاستماع إلى الموسيقى مباشرة من شريحة التخزين؟”، في إشارة إلى الاستماع دون الحاجة إلى سماعات سواء كانت متصلة سلكيًا أو متصلة عبر تقنيات البلوتوث. رد ماسك:” “نعم”.

وأشار إلى أن التكنولوجيا يمكن أن تساعد في علاج الإدمان والاكتئاب أثناء الرد على سؤال على “تويتر” عما إذا كان بإمكان الزرع إعادة تدريب جزء من الدماغ مرتبط بالأمراض. وأجاب: “بالتأكيدـ هذا رائع ومرعب في نفس الوقت”.

وخضعت مجموعة من القرود لثقب في الجمجمة لزرع أقطاب كهربائية في الدماغ، وعانى البعض من نزيف في المخ. وقتلت غالبية القرود، أو ماتت نتيجة للإجراءات.

وصرح جيريمي بيكهام، من “لجنة الأطباء للطب المسؤول” – تشجع على ما تصفه بـ “المعايير العليا للأخلاقيات والأخلاق الفعالية في البحث” – لصحيفة “نيويورك بوست”، بأن “كل قرد كان لديه غرسات في رأسه يعاني من آثار صحية منهكة إلى حد كبير”.

وكشفت المنظمة أخيرًا عن تفاصيل دعوى قضائية رفعتها ضد “نيورالينك” تتعلق بادعاءات سوء المعاملة. وتقول فيها إن الحيوانات “عانت من التهابات من الأقطاب الكهربائية المزروعة في أدمغتها” و “مادة غير معتمدة” تُعرف باسم BioGlue “قتلت القرود عن طريق تدمير أجزاء من أدمغتها”.

وعلاوة على مزاعم القسوة على الحيوانات، يحذر الخبراء من احتمال وجود مشكلات تتعلق بالخصوصية فيما يتعلق بزرع الدماغ.

قالت الدكتورة سوزان شنايدر، المدير المؤسس للمركز الجديد للعقل المستقبلي، لصحيفة “ديلي ميل” في أبريل 2021: “إذا أصبح الاستخدام الواسع يربطنا بالسحابة، وليس كعلاجات، ودمج البشر مع الذكاء الاصطناعي، فإن النموذج الاقتصادي سيفعل ذلك. يكون لبيع بياناتنا”.

وأضاف “سيتم بيع أفكارنا العميقة لمن يدفع أعلى سعر. أيضا، هل نحتاج إلى اشتراك ندفع مقابله؟ ماذا لو استوعبت السلطات أفكارنا؟. في حين أن هذا أقل من مطمئن، كانت هناك بعض الإنجازات الرائعة التي حققتها شركات التكنولوجيا العصبية الأخرى في الأشهر الأخيرة”.

وفي أبريل، أُعلن أن مريض باركنسون عكست أعراضه بواسطة جهاز تحفيز عميق للدماغ تم تركيبه في بريستول.

وأصبح المريض المصاب بالشلل الشديد المصاب بالتصلب الجانبي الضموري أول من يحصل على غرسة دماغية دائمة يمكن أن تسمح له بالتواصل عن بعد.

وقال ماسك أيضًا إنه سيكون مرتاحًا لزرع شريحة دماغ في أحد أطفاله، ردًا على سؤال الأربعاء. وقال “أود أن أقول إننا وصلنا إلى النقطة التي لن يكون فيها الأمر خطيرًا، في رأيي على الأقل”.

كيف تعمل الشريحة؟

يتكون النظام الذي ابتكرته شركة “نيورالينك” من شريحة حاسوبية متصلة بخيوط مرنة دقيقة مثبتة في الدماغ بواسطة روبوت يشبه آلة الخياطة.

يزيل الروبوت جزءًا صغيرًا من الجمجمة، ويربط الأقطاب الكهربائية الشبيهة بالخيوط بمناطق معينة من الدماغ، ويخيط الثقب، ويبقى ندبة خلفها الشق فقط.

قال ماسك إن هذا الإجراء سيستغرق 30 دقيقة فقط، ولن يتطلب تخديرًا عامًا، وسيتمكن المرضى من العودة إلى المنزل في نفس اليوم.

يتكون الدماغ من خلايا خاصة تسمى الخلايا العصبية التي تنقل الإشارات إلى خلايا أخرى في الجسم، مثل العضلات والأعصاب.

تستطيع الأقطاب الكهربائية في الشريحة قراءة هذه الإشارات، والتي تُترجم بعد ذلك إلى أدوات تحكم في المحرك. ويمكن أن يتحكم هذا في التقنيات الخارجية، مثل أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية، أو وظائف الجسم، مثل حركة العضلات.

قال ماسك: “إنه يشبه استبدال قطعة من الجمجمة بساعة ذكية”. وسيتمكن الشاحن الصغير أيضًا من الاتصال لاسلكيًا بالشريحة لشحن بطاريتها خارج الجسم.

ما الذي ستكون الشريحة قادرة على القيام به؟

عندما تم الكشف عن خطط تطوير واجهة الدماغ والحاسوب لأول مرة، قامت الشركة بوضعها كوسيلة لتمكين الأشخاص المصابين بالشلل الرباعي من التحكم بأذهانهم في التقنيات، مثل الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.

ومع ذلك، ألمح ماسك إلى فكرة “التخاطر الذهني”، الذي يسمح لشخصين بالتواصل من خلال الأفكار بمساعدة التكنولوجيا. وقال “في المستقبل ستتمكن من حفظ الذكريات واستعادتها”.

ويمكن تخزين ذكرياتك بشكل أساسي كنسخة احتياطية واستعادة الذكريات. ومن المحتمل أن تقوم بتنزيلها في جسم جديد أو في جسم إنسان آلي.

ويتوقع ماسك أيضًا أن تسمح الشريحة للناس بالتواصل دون التحدث، وأن يكون هناك “تعايش” بين البشر والذكاء الاصطناعي.

وخلال حديثه الأربعاء، قال ماسك إن أحد المجالات التي تركز عليها تقنية “نيورالينك” حاليًا هو السماح للأشخاص المصابين بالشلل باستعادة المهارات الحركية فعليًا.

قال قطب التكنولوجيا: “بقدر ما قد يبدو ذلك معجزة، نحن واثقون من أنه من الممكن استعادة وظائف الجسم بالكامل لشخص يعاني من قطع في النخاع الشوكي”.

وادعى أن الشريحة ستكون قادرة على استعادة البصر، حتى في الأشخاص الذين يعانون من العمى طوال حياتهم، وكذلك علاج أمراض الدماغ مثل باركنسون والخرف والزهايمر.

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هل الشريحة آمنة؟

حتى الآن، تم اختبار الشريحة على الحيوانات فقط، مما أدى إلى نتائج مختلطة.

في عام 2020، كشف ماسك النقاب عن شريحة “نيورالينك” للجمهور لأول مرة، مع عرض توضيحي على خنزير يدعى “جيرتود”، يصور إشارات الدماغ، مظهرًا وجود نشاط عصبي في أنفها لدى بحثها عن الطعام، والتي تم التقاطها بواسطة الشريحة.

وقال ماسك أنذاك: “يُظهر هذا إيقاعات (الشريحة) على الشاشة ويمكنك رؤية كل من المسامير من 1024 قطبًا كهربائيًا مزروعًا في دماغ الخنازير. عندما تلمس أنفها على الأرض، ستطلق الخلايا العصبية وهذا ما يصنع الصوت”.

خنزير آخر شارك في التجارب زرعت فيه شريحة مرة واحدة، وتم إزالتها بعد ذلك وكان يعيش “حياة صحية”.

في العام التالي، عرض ماسك قردًا بشريحة دماغية وظهر وهو يلعب ألعاب الفيديو على جهاز كمبيوتر مستخدمًا الشريحة المزروعة. وفي فبراير من هذا العام، أكدت شركة “نيورالينك” أن القرود قد ماتت أثناء الاختبارات، على الرغم من نفيها إساءة معاملتها.

ما الاختبارات التي لا يزال يتعين القيام بها؟

الخطوة التالية لشريحة “نيورالينك” هي اختبارها على متطوعين بشريين. وقال ماسك إنه قدم “معظم” الأوراق للموافقة التنظيمية الأمريكية لبدء التجارب البشرية.

وادعى أن شركة “نيورالينك” ستكون قادرة “على الأرجح” على تجربة الشريحة على الدماغ البشري في غضون الأشهر الستة المقبلة.

ومع ذلك، فقد تجاوزت الشركة بشكل متكرر المواعيد النهائية الداخلية للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لبدء التجارب البشرية، كما قال موظفون حاليون وسابقون.

وأجرى ماسك محادثات مع شركة تطوير رقائق الدماغ “سينكرون” في وقت سابق من هذا العام بشأن استثمار محتمل بعد أن أعرب عن إحباطه لموظفي “نيورالينك” بشأن تقدمهم البطيء، حسبما أفادت وكالة “رويترز” في أغسطس.